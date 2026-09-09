Capturan en San Juan Nepomuceno a hombre por presunto acto sexual violento

El procedimiento se llevó a cabo en vía pública del barrio La Ciudadela, donde investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) hicieron efectiva la orden judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

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Según informó la Policía, sobre el hombre pesaba la orden de captura No. 002, expedida el pasado 22 de julio de 2026 por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Juan Nepomuceno, por el delito de acto sexual violento agravado.

Las labores investigativas permitieron establecer la ubicación del señalado y proceder con su captura. De acuerdo con la información preliminar, los hechos que son materia de investigación estarían relacionados con presuntos actos de carácter sexual contra una persona de su entorno familiar.

Las autoridades no entregaron detalles adicionales sobre el caso con el propósito de proteger la identidad y la intimidad de la presunta víctima.

“Seguiremos trabajando de manera articulada con la Fiscalía para investigar y llevar ante la justicia a quienes presuntamente atenten contra la integridad y la libertad sexual de las personas”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras un juez de la República será el encargado de definir su situación jurídica.