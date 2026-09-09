Cartagena reúne a líderes para impulsar el mercado de capitales regional

Cartagena es sede, entre el 9 y el 11 de septiembre, del Congreso Regional Mercado de Capitales nuam–Asobolsa “De la Conexión a la Acción”, un encuentro que busca analizar cómo la integración financiera entre Colombia, Chile y Perú puede traducirse en mayores oportunidades de inversión, financiamiento y crecimiento económico para la región.

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La agenda reúne a autoridades económicas y financieras, emisores, inversionistas, administradores de activos, intermediarios y expertos nacionales e internacionales, quienes durante tres días analizarán los retos y oportunidades que enfrenta el mercado de capitales frente a los nuevos flujos de inversión y la transformación de la industria financiera.

El encuentro parte de una premisa: la integración de los mercados de capitales no debe quedarse únicamente en la conexión de plataformas e infraestructuras, sino avanzar hacia resultados concretos que permitan movilizar más recursos, ampliar las alternativas de financiamiento y generar nuevas oportunidades para empresas e inversionistas.

“La conexión es el punto de partida, no el punto de llegada. El verdadero reto es lograr que esa integración se traduzca en acciones que se traduzcan en más inversión, más alternativas de financiamiento y mayores oportunidades para nuestros mercados y para quienes participan en ellos”, afirmó Shenny González, presidenta de Asobolsa.

Un mercado con mayor escala

Uno de los principales temas de discusión será el potencial de la integración de los mercados de Colombia, Chile y Perú para ampliar el universo de emisores, inversionistas e instrumentos disponibles.

La conexión entre estos tres mercados busca contribuir a la construcción de un mercado regional con mayor profundidad, liquidez y competitividad, aprovechando las fortalezas que tiene cada país y facilitando una mayor circulación de capital.

Para Andrés Restrepo, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia y gerente corporativo de Mercados de nuam, existe una oportunidad para llevar el mercado de capitales de la región a una nueva escala mediante la integración.

El congreso también abordará el papel de la regulación, la innovación financiera y los nuevos instrumentos de inversión para responder a las transformaciones que atraviesa la industria y facilitar el acceso a capital.