Carrera 11K Píntate Iderbol tendrá un recorrido único por el viaducto del Gran Manglar

Cartagena se prepara para una nueva jornada deportiva con la realización de la carrera 11K Píntate Iderbol, que se llevará a cabo el próximo domingo 20 de septiembre y tendrá como escenario uno de los puntos más representativos de la infraestructura vial de la ciudad: el viaducto del Gran Manglar.

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La competencia tendrá como punto de salida y llegada la calle interna de Serena del Mar, frente al edificio de la Universidad de los Andes. El trazado contará con autorización de Ruta Costera ISA, concesionario de la vía, y se desarrollará en un carril cerrado y debidamente demarcado para garantizar la seguridad de los participantes.

Los corredores transitarán por la doble calzada del viaducto en contravía, mientras el carril habilitado para la competencia estará delimitado con conos cada 20 metros, funcionando como una ciclovía temporal durante la jornada.

La carrera contará con tres distancias oficiales. En la categoría 3K, el retorno estará ubicado en el kilómetro 1,5. Para los participantes de 6K, el punto de retorno será el poste de luz número 226, completando tres kilómetros de ida y tres de regreso.

En el caso de los 11K, los atletas deberán llegar hasta el poste de luz número 68, ubicado frente al Hotel Sonesta, para completar los 5,5 kilómetros de ida y posteriormente regresar al punto de llegada.

Programación del evento

La jornada comenzará desde las primeras horas de la mañana. El acceso al parqueadero del Centro de Ventas estará habilitado entre las 4:20 y las 5:20 a. m., mientras que la concentración de los corredores será de 5:00 a 5:20 a. m.

Posteriormente se realizará el calentamiento oficial entre las 5:20 y las 5:35 a. m., antes de dar inicio a la competencia a las 5:45 a. m.

Los organizadores confirmaron que todos los cupos disponibles están agotados, por lo que se espera la participación de cientos de corredores en esta jornada deportiva.

“Ahora solo queda prepararse y disfrutar de ese amanecer del 20 de septiembre en el viaducto más bonito de Colombia para disfrutar de 3K, 6K y 11K, que son las tres distancias oficiales”, afirmó Jorge Acevedo, uno de los organizadores.

La programación comenzará desde el día anterior, con la entrega de kits el sábado 19 de septiembre en el Hotel Caribe, entre la 1:00 p. m. y las 7:00 p. m. Ese mismo día se desarrollará además una charla gratuita con contenidos relacionados con salud mental, yoga y relajación.