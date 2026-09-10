Alertan sobre llamadas fraudulentas a usuarios de Mutualser EPS

Mutualser EPS advierte a sus afiliados sobre llamadas de terceros que utilizan el nombre de la organización para solicitar datos personales, agendar citas u ofrecer productos y servicios no autorizados.

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La entidad recomienda verificar cualquier información a través de sus canales oficiales: WhatsApp 3106080399, Línea gratuita #603 ó 018000116882 y la página web www.mutualser.com donde puede validar las sedes más cercanas.

Durante lo corrido del año, se han reportado casos de llamadas en las que se ofrecen servicio de agendamiento de citas de especialidades, gestiones de trámites, supuestos diagnósticos relacionados con enfermedades de alto costo o de enfermedades silenciosas que requieren tratamientos que mutualser EPS no autoriza ni comercializa.

Estas prácticas son realizadas por terceros ajenos a la organización con el propósito de obtener datos personales e información sensible de nuestros afiliados, así mismo generar cobros por servicios que no corresponden a los que presta la entidad.

La organización reitera que no solicita datos personales sensibles, claves, códigos de verificación, información financiera ni pagos por vía telefónica o por canales no autorizados, y recomienda a los afiliados desconfiar de cualquier contacto que solicite este tipo de información o que genere presión para tomar una decisión inmediata sobre una gestión o agendamiento de citas.

Se recomienda a los usuarios si reciben una llamada en la que alguien se identifica como funcionario de mutualser EPS y le solicita información, dinero, o le ofrece un servicio que no reconoce, no entregue sus datos, no realice pagos y no continúe la gestión por ese medio.