El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Un madrazo se le echa a cualquiera”: exsenador Arley Gómez por insultantes audios contra periodista

Bastantes reacciones ha generado la difusión de unos audios enviados por Arley Gómez a un periodista de un medio de comunicación en Villavicencio.

La polémica surge luego de que Manuel Ortiz publicara una noticia que involucra al sobrino del excongresista con un caso de falsedad marcaria.

Según contó el periodista en 6AM W, compartió un boletín enviado por el departamento de Policía del Meta que daba a conocer la captura de dos jóvenes tras verificar que la camioneta en la que se movilizaban, presentaba inconsistencias.

“El tipo de una vez me escribió al celular vía WhatsApp y me empezó a enviar, les quiero contar que solo hice público dos audios, pero realmente fueron como unos 8 o 10″, dijo.

Y es que en las grabaciones se escucha al exsenador insultando a Ortiz usando términos bastante subidos de tono e incluso, acusándolo de extorsionar.

“Este señor está diciendo algo que no es verdad porque evidentemente hizo un comentario sobre un informe policivo, pero en el informe policivo no decía que hay que investigar a Arley Gómez, ver de dónde viene o proviene su dinero”, expresó Gómez a Caracol Radio.

Lea también: Creador de contenido colombiano relató el horror de la deportación a manos de ICE: “es inhumano”

En uno de los audios expuestos, se escucha al político acusar al periodista de extorsión: “Yo le exijo que muestre alguna prueba, si yo lo he extorsionado o he extorsionado algún político en el departamento del meta”.

Aunque, en respuesta a lo anterior, Arley reconoció que “no le consta” que Ortiz haya extorsionado a alguien, si afirmó que es un tema muy visto en el periodismo hecho en el departamento del meta.

Al ser cuestionado sobre su vocabulario, Gómez justificó que “un madrazo se le echa a cualquiera” y que su reacción se da luego de que, según él, tildara a su sobrino de delincuente cuando la fiscal aseguró que el pleito puede ser resultado de un error de digitación “que se puede subsanar”.

Por su parte, el periodista Manuel Ortiz tomó la decisión de implementar medidas legales ante la Fiscalía General de la Nación contra el excongresista.