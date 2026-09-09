General Yor William Cotua asumió como comandante de División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército

El brigadier general Yor William Cotua Muñoz asumió como nuevo comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo (DAVAA) del Ejército Nacional, una de las unidades estratégicas encargadas de las operaciones aéreas y especiales de la institución. El oficial reemplaza al brigadier general Carlos Alberto Padilla Cepeda, quien estuvo cerca de dos años al frente de la División.

La transmisión de mando se realizó en el campo aéreo Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, en el Fuerte Militar de Tolemaida, y estuvo presidida por el comandante del Ejército, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez.

Cotua Muñoz, nacido en Medellín, llega al cargo después de comandar la Cuarta División del Ejército en el suroriente del país. Cuenta con más de tres décadas de servicio y una trayectoria marcada por unidades de operaciones especiales. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 1992 y posteriormente fue jefe de operaciones de la Brigada de Comandos, segundo comandante y jefe de Estado Mayor de unidades de fuerzas especiales y comandante del Regimiento de Fuerzas Especiales N.º 1.

También fue jefe de Estado Mayor y, posteriormente, comandante de la División de Fuerzas Especiales, agregado militar en Washington, comandante de la Vigésima Séptima Brigada de Selva en Putumayo y comandante de la Fuerza de Tarea Omega.

Entre las operaciones en las que participó se encuentra la búsqueda y rescate de los cuatro niños indígenas que permanecieron 40 días desaparecidos en la selva amazónica en 2023, después del accidente de la aeronave en la que viajaban.

El nuevo comandante es lancero y paracaidista militar, cuenta con formación en operaciones especiales en Colombia y el exterior y ha recibido 36 condecoraciones durante su carrera.

Por su parte, el brigadier general Carlos Alberto Padilla Cepeda entregó el mando después de casi dos años al frente de la DAVAA. Durante la ceremonia recibió las medallas militares San Miguel Arcángel y Mérito Aeronáutico General José Delfín Torres Durán, además del distintivo de Comandante de División.