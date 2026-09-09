Los Años de Oro llegan con una fiesta retro para celebrar Amor y Amistad

Este sábado 12 de septiembre, Cartagena vivirá una noche cargada de nostalgia y música con “Los Años de Oro”, una fiesta retro preparada para celebrar Amor y Amistad junto a parejas y grupos de amigos.

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La celebración se realizará en Andrés Carne de Res, ubicado en el Centro Comercial La Serrezuela, donde los asistentes podrán disfrutar de una programación especial que combinará música, espectáculo y el ambiente característico de las fiestas retro.

Uno de los momentos principales será el show de DJs, con el productor Kike Serrano, quien realizará una presentación en vivo utilizando vinilos y tornamesas. A su lado estará Wilson Sierra, reconocido por su trayectoria en la radio y la rumba y por su paso por espacios como La Escollera, La Mega y Radioactiva.

La noche también contará con música en vivo, a cargo de una banda que interpretará algunos de los grandes éxitos retro para cantar y bailar durante la celebración.

El espectáculo se complementará con coreografías en vivo y un concurso para elegir el mejor vestuario de la noche. La invitación es a desempolvar las chaquetas de cuero, prendas de neón, pantalones de campana y otros estilos inspirados en las décadas que serán protagonistas de la fiesta.

La celebración está programada desde las 8:00 de la noche hasta las 3:00 de la madrugada, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan un plan diferente para celebrar Amor y Amistad.

Los organizadores indicaron que los cupos son limitados y recomendaron asegurar la mesa con anticipación.

Información y reservas: 304 354 3064.