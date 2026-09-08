Cartagena reunirá a expertos y comunidades para hablar sobre biodiversidad y ecosistemas urbanos

Cartagena será escenario del II Congreso Biodiverciudades del Caribe: Ecosistemas Urbanos, un encuentro que reunirá este viernes 11 de septiembre a autoridades ambientales, expertos, representantes del sector privado, academia y comunidades para discutir los retos que enfrenta la región en materia de biodiversidad y sostenibilidad.

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El evento, organizado por el Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena, se desarrollará en el Teatro Adolfo Mejía, bajo el lema “Desde Cartagena de Indias, construyendo ciudades vivas y sostenibles”. La participación será gratuita y la programación se extenderá durante toda la jornada.

En esta segunda edición, el eje central serán las “Zonas de Vida Urbana”, concepto desde el cual se abordarán temas relacionados con la conservación de los ecosistemas, el cambio climático y la necesidad de incorporar la naturaleza en la planificación y desarrollo de las ciudades.

Entre los invitados se encuentra Daniel Gómez Cure, director de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. También participarán representantes de autoridades ambientales, organizaciones, empresas y diferentes sectores de la sociedad.

Uno de los principales espacios será el panel “Principales retos para la conservación de los ecosistemas urbanos de Cartagena”, en el que se analizarán las problemáticas ambientales de la ciudad y las acciones necesarias para fortalecer su capacidad de respuesta frente al cambio climático.

El Congreso también permitirá conocer experiencias de otros territorios del Caribe mediante el panel “Ciudades que transforman: experiencias significativas en ecosistemas urbanos”, con representantes de Barranquilla Verde, DADSA y CORPOCESAR.

Otro de los espacios estará dedicado al papel del sector privado y la naturaleza como parte de la infraestructura urbana, mientras que la agenda académica incluirá temas como el POT de Cartagena, educación ambiental, biodiversidad, infraestructura sostenible, psicología ambiental y el Acuerdo de Escazú.

Además, Andrea Nardi presentará la ponencia “¿Quién protege la Ciénaga de la Virgen? Cuando cuidar un ecosistema es defender los derechos humanos”, centrada en la relación entre protección ambiental y derechos humanos.

La jornada contará también con expresiones culturales de estudiantes de la Institución Educativa Fernando de la Vega.

El II Congreso Biodiverciudades del Caribe se realizará el 11 de septiembre en el Teatro Adolfo Mejía, con entrada gratuita, como un espacio para impulsar el diálogo y convertir la reflexión ambiental en acciones concretas para Cartagena y el Caribe.