Cayó alias ‘Gollo’, señalado de hacerse pasar por integrante de un grupo de extorsionistas en Arjona

Un operativo del GAULA de la Policía Nacional permitió la captura de un hombre conocido con el alias de ‘Gollo’, en el barrio Las Margaritas del municipio de Arjona, Bolívar.

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De acuerdo con las autoridades, durante el procedimiento los uniformados le encontraron en su poder un arma de fuego tipo revólver, que fue incautada y quedó a disposición de la autoridad competente.

Sin embargo, la investigación apunta a que el hombre estaría involucrado en una modalidad de extorsión en la que presuntamente se hacía pasar por integrante de un grupo armado ilegal para intimidar a sus víctimas y exigirles dinero.

Según la información preliminar, ‘Gollo’ habría utilizado amenazas y el supuesto respaldo de una estructura criminal para generar temor entre ciudadanos y comerciantes de la zona. Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer el alcance de estas acciones y determinar si existen más víctimas.

Durante la consulta de antecedentes, la Policía estableció además que el capturado registra anotaciones judiciales por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de que las personas denuncien este tipo de hechos y no cedan ante las exigencias económicas de los delincuentes.

“Continuaremos actuando de manera contundente contra quienes pretendan intimidar a nuestros ciudadanos mediante amenazas o exigencias económicas. Invitamos a las víctimas de extorsión a denunciar oportunamente ante el GAULA y a no acceder a las pretensiones de los delincuentes”, señaló el oficial.

Alias ‘Gollo’ fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente junto con el arma incautada, mientras avanza el proceso para establecer su situación jurídica.