Alcaldía y Gobernación harán juntos las Fiestas de Noviembre

Sanción acuerdo de la Declaratoria de Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre como Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito. // Alcaldía de Cartagena

A menos de dos meses de las Fiestas de Independencia en Cartagena, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana anunció en medio de la puesta en marcha de la Ruta del Encuentro, desde Henequén, que la celebración popular de las Fiestas de Independencia, se hará entre la administración departamental y distrital.

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“¿No era una sorpresa?”: así reaccionó Dumek Turbay, alcalde de Cartagena ante la revelación del anuncio hecho por el mandatario de los bolivarenses.

Dentro de lo revelado, dicha unión estará reflejada en agendas compartidas en los tradicionales preludios, bando y demás celebraciones.

“Este año las fiestas las haremos entre los dos. Serán las mejores fiestas que haya tenido Cartagena”, afirmó Arana

Se tiene previsto que la agenda oficial de las Fiestas sea conocida el próximo 16 de septiembre entre presentaciones culturales y una programación festiva.