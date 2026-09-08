Cartagena se viste de baloncesto: llega el primer Torneo Interbarrio 3x3

La ciudad Heroica se prepara para el primer Torneo Interbarrio de Baloncesto 3x3 – Cartagena de Indias 2026, una iniciativa de la Asociación Unidos por el Baloncesto que reunirá a decenas de equipos de diferentes sectores de la ciudad.

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Bajo el lema “Tu barrio, tu equipo, tu momento. Haz historia”, el torneo busca convertir el baloncesto en un punto de encuentro entre comunidades y, al mismo tiempo, brindar un escenario para visibilizar el talento deportivo de la Heroica.

La competencia tendrá como escenario la cancha del Parque Centenario y se disputará en categoría abierta, tanto en la rama masculina como femenina, bajo el dinámico formato 3x3.

En la rama masculina participarán 30 equipos, representantes de barrios como Villas de Aranjuez, Bicentenario, La India, La Cordialidad, El Líbano, La Princesa, Olaya Herrera, El Socorro, La Boquilla, Nelson Mandela, Alameda La Victoria, Arroz Barato, Ternera, La Campiña, Los Calamares, La Quinta, San Pedro, Blas de Lezo, Crespo, Manga, Centro Histórico, Torices, El Pozón, Pasacaballos, Canapote, Chiquinquirá y La Carolina, entre otros.

Por su parte, la rama femenina contará con 12 equipos provenientes de Parque Heredia, Portal La Cordialidad, Almirante Colón, Socorro, Blas de Lezo, Centro Histórico, Olaya Herrera, Los Ángeles, La Providencia, La Concepción, Alameda La Victoria y San Fernando.

El certamen comenzará el sábado 12 de septiembre. La programación femenina se desarrollará entre las 3:00 y las 5:00 de la tarde, mientras que la competencia masculina está prevista desde las 5:15 de la tarde hasta las 8:45 de la noche.

La actividad continuará el sábado 19 de septiembre, mientras que el domingo 20 se disputarán las eliminaciones sencillas, semifinales y las grandes finales de ambas ramas.

Antes del inicio de la competencia, el viernes 11 de septiembre a las 6:00 de la tarde, se realizará el congresillo técnico y la entrega de uniformes en el Parque Centenario.

“El evento promete partidos rápidos y llenos de adrenalina, donde los equipos competirán no solo por premios y reconocimientos, sino por representar con orgullo los colores de su barrio”, expresó el profesor Antonio Vergel, organizador del torneo.