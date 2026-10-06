Hasta con pincha llantas serán los operativos de tránsito en Bucaramanga

Bucaramanga

La alcaldía de Bucaramanga entregó elementos para la dirección de tránsito durante los operativos, sobre todo en los que se realizan para verificar que los motociclistas cumplan con la documentación para la circulación.

El alcalde Cristian Portilla indicó que esta semana entregará 60 motociclistas para la dirección de tránsito con el fin de seguir reforzando la presencia de la autoridad en las zonas álgidas de la ciudad.

“También entregaremos otras grúas, kits de puestos de control, la dotación a cada uno de los agentes de tránsito con el fin de que ellos puedan realizar una mayor cobertura. Hay una escasez muy grande de parque automotor en tránsito, con esto nos facilitaría que los agentes que están en el sector administrativo o que no tienen las capacidades para poder transportarse y hacer los operativos con esta capacidad ya podrán desplazarse y que los ciudadanos vean cada día más a la gente de tránsito por las vías principales”, indicó el alcalde Portilla.

El mandatario también indicó que se entregaron 10 kits para los operativos de tránsito y hay entre los elementos unos pincha llantas que buscan evitar que los motociclistas se ‘vuelen’ de los retenes tras no cumplir con las normas para circular.

“Hemos visto en los diferentes puestos de control cómo se evade la orden de un policía y la norma es clara, la ley es para cumplirla y las normas son para respetarlas. Muchos de los ciudadanos que transitan en la ciudad son personas extraordinarias, son maravillosas, respetuosas, pero otros son bandidos y delincuentes, como hace unos días que le dimos la orden de policía a un motociclista, se devolvió, se le cayó el bolso o la mochila que llevaba y allí llevaba un paquete grande de marihuana y de armas blancas. Este tipo de pincha llantas, como se llaman, lo vamos a colocar en los puestos de control”, agregó el mandatario de los bumangueses.