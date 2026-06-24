La Bogotá del futuro se construye desde ahora: la discusión que marca el modelo de ciudad

El desayuno en el JW Marriot convocó a entes públicos y privados. | Foto: Caracol Radio

La cumbre de Bogotá Moderna da pie a la discusión y encuentro lideres y entes representativos para la construcción de una visión y planeación colectiva de puntos clave para el desarrollo del modelo de la capital de forma sostenible.

El primer encuentro sectorial de Bogotá Moderna reconoció la importancia del sector privado, la sociedad civil y la academia para la construcción de un proyecto de ciudad.

Eso, teniendo en cuenta que la ciudad tiene una agenda que combina grandes proyectos de infraestructura con políticas sociales orientadas a reducir las desigualdades, mejorar la calidad de vida y garantizar un acceso más equitativo a servicios esenciales como la salud, la educación y la vivienda.

Proyectos el Metro de Bogotá, los más de 1.200 frentes de obra activos que suman una inversión de más de 11 billones de pesos son una apuesta por mejorar la conectividad y reducir tiempos de desplazamiento para fortalecer la competitividad de la capital.

A esto se suman iniciativas de movilidad inteligente, transporte eléctrico y una integración regional que propenden por reducir brechas, fortalecer la productividad y mejorar la calidad de vida. En ese escenario, los asistentes al encuentro advirtieron que la sostenibilidad va de la mano con el bienestar social, un rubro que depende de factores como el acceso a vivienda, servicios y empleo.

Sobre eso, y sobre las estrategias para lograrlo, se hablará en la próxima cumbre de Bogotá Moderna.