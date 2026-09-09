Ejército destinará $408.240 millones para mantenimiento de 16 helicópteros MI-17

El Ejército Nacional proyecta invertir $408.240.120.000 entre 2027 y 2034 para realizar el mantenimiento mayor, denominado overhaul, de 16 helicópteros Mi-17 de la Aviación del Ejército, según el Plan de Necesidades elaborado por el Batallón de Mantenimiento de Aviación No. 3 y fechado el 13 de agosto de 2026.

El proceso incluye no solo la reparación de las aeronaves, sino también el suministro, instalación y reemplazo de repuestos, partes, componentes y materiales necesarios para devolverlas a condiciones de aeronavegabilidad.

Los recursos serán ejecutados durante ocho vigencias. Para 2027, 2028, 2029 y 2030 se contemplan $12.757 millones por año; en 2031, $102.060 millones; en 2032 y 2033, $51.030 millones cada año; y para 2034, cuando se concentra la mayor partida, están previstos $153.090 millones. El presupuesto total asciende exactamente a $408.240 millones.

El documento señala que el Ejército adquirió originalmente 25 helicópteros Mi-17 a m Rusia, pero cinco ya salieron del inventario por pérdida total. Actualmente quedan 20 aeronaves en la flota: nueve están en preservación después de cumplir los tiempos para mantenimiento mayor, dos permanecen pendientes de recuperación por siniestros, ocho se encuentran en operación y mantenimiento y una está en proceso de baja.

Sin embargo, en otra actualización incluida en el mismo plan, la unidad señala que dispone efectivamente de 19 aeronaves, de las cuales ocho están completamente listas y 11 permanecen pendientes de asignación de recursos. El Ejército advierte que esta situación incrementa el riesgo operacional y hace prioritario recuperar la disponibilidad de

Las 16 aeronaves serán intervenidas progresivamente y todos los trabajos están previstos para realizarse en el exterior. El cronograma establece dos helicópteros por año.

El mantenimiento deberá realizarse cuando cada helicóptero cumpla 2.000 horas de operación u ocho años desde su último overhaul, lo que ocurra primero. El documento establece además que las organizaciones que aspiren a realizar esos trabajos deben estar certificadas por las autoridades aeronáuticas rusas y que no podrán contratarse compañías incluidas en las sanciones de la OFAC, debido a las restricciones que impedirían realizar pagos internacionales mediante el sistema SWIFT.

El Ejército sustenta la contratación en la caída de su capacidad aérea. La institución reconoce que la disminución de Mi-17 disponibles ha afectado el despliegue de tropas, el transporte de pasajeros y carga y la movilidad en operaciones militares. Además advierte que, de no realizarse los mantenimientos y adquirir los repuestos requeridos, continuará disminuyendo el número de aeronaves disponibles y las horas de vuelo producidas por esta flota.