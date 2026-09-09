Armas traumáticas y de fuego: FFMM explicaron los requisitos para obtener el permiso de porte

Tras el levantamiento de la suspensión general de los permisos de porte de armas en Colombia, las autoridades aclararon que la medida no significa que cualquier ciudadano pueda salir armado. Tanto para las armas de fuego como para las traumáticas se mantienen requisitos, filtros de antecedentes, cursos, exámenes médicos y una autorización individual de la autoridad militar.

En el caso de las armas traumáticas, el coronel Héctor Alexánder Juzga León, jefe del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, fue enfático en que una factura de compra o un documento expedido por un almacén no reemplazan el permiso.

“Las armas traumáticas también deben tener un permiso de porte avalado por el Departamento de Control Comercio de Armas, que es la única autoridad que expide permisos. Ningún local, ningún almacén, la factura o el permiso de importación: no. Es un arma como tal y debe estar con un permiso de porte”, señaló.

El oficial explicó que estas armas tuvieron un periodo para ser registradas y marcadas ante Indumil y, posteriormente, sus propietarios debían adelantar el trámite para obtener la autorización correspondiente.

“Estas armas traumáticas hasta el año 2023 tenían que haberse registrado ante Indumil para hacer un marcaje de las armas y, posterior a ese marcaje, adelantar el trámite para ese permiso de porte”, indicó.

Quien actualmente porte una traumática sin autorización se expone a que el arma sea incautada durante un control de la Policía o de las Fuerzas Militares.

“Si no tiene el permiso vigente de porte, va a tener inconvenientes ese ciudadano”, aseguró Juzga.

Frente a una persona que hoy compre una traumática y pretenda portarla sin haber cumplido ese procedimiento, el coronel explicó que quedaría expuesta a una incautación.

“Va a ser sujeto a una incautación de esa arma traumática por parte de una unidad militar o una unidad policial en alguno de los controles. Le van a incautar esa arma y no va a pasar detenido, porque hay unos temas de legalidad que efectúa la autoridad judicial, pero sí le van a incautar esa arma porque no tiene el permiso de porte vigente o sencillamente no lo tiene”, explicó.

Para las armas de fuego, el proceso también mantiene varios filtros. El ciudadano debe iniciar el trámite de adquisición, revalidación o cesión a través de la plataforma CIAM y someterse a verificaciones de antecedentes y anotaciones judiciales.

“Cuando el ciudadano ingresa a la plataforma a iniciar un trámite, ya sea adquisición, revalidación o cesión, a ese filtro está sometido a una articulación interinstitucional con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, nuestra Policía Nacional, Interpol y la Superintendencia de Vigilancia”, afirmó.

Según el coronel, las autoridades revisan antecedentes, investigaciones en curso y otra información judicial del solicitante.

“Se hacen esos filtros de verificación donde a las personas les realizamos las anotaciones judiciales, los antecedentes, investigaciones que tienen en curso, porque como es un tema de seguridad nacional, estamos hablando de armas, no estamos hablando de otro tipo de artículos”, señaló.

Además, el ciudadano deberá realizar un curso presencial de manejo de armas en un establecimiento autorizado.

“Los ciudadanos deben tener un curso de manejo de armas en unos sitios que están avalados por el Departamento de Control Comercio de Armas en todo el territorio nacional”, explicó.

También tendrá que practicarse exámenes médicos en centros avalados y posteriormente pasar por entrevistas y verificaciones biométricas.

“Pasado esto, vienen unas entrevistas y unas biometrías, donde finalmente la autoridad militar en el territorio establece esa autorización”, agregó.

Juzga aclaró, además, que Indumil se encarga de la fabricación, importación y comercialización de las armas dentro del monopolio estatal, mientras que el Departamento Control Comercio de Armas ejerce los controles y autoriza los trámites.

“Indumil es una entidad del Estado adscrita al Ministerio de Defensa. Ellos adelantan la fabricación, comercialización y son los que importan las armas”, indicó.

Finalmente, recalcó que todos los trámites deben comenzar por el canal oficial.

“Los trámites solamente se inician en la plataforma autorizada por el Departamento de Control Comercio de Armas, que es la plataforma CIAM. A través de esta plataforma es el único canal autorizado para desarrollar los trámites relacionados con el control de armas”