Capturan a hombre de 24 años tras intento de robo de una camioneta en Engativá, Bogotá

Un hombre de 24 años fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional tras un presunto intento de hurto de una camioneta en el barrio El Muelle, localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, uniformados adscritos al CAI Jaboque realizaban labores de patrullaje cuando fueron alertados por la comunidad sobre un atraco que se estaría cometiendo contra el conductor de una camioneta.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a varias personas que, según el reporte oficial, portaban armas de fuego y estarían intentando cometer el hurto.

Se presentó un intercambio de disparos

La Policía señaló que, al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos habrían disparado en varias oportunidades. Ante esta situación, los agentes hicieron uso de sus armas de dotación para repeler la agresión.

Durante el intercambio de disparos, uno de los presuntos delincuentes resultó herido.

Posteriormente, en el procedimiento de registro, los uniformados capturaron a un hombre de 24 años y le incautaron un arma traumática modificada.

Capturado quedó a disposición de la Fiscalía

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso de judicialización.

Según la Policía, el capturado deberá responder por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, mientras las autoridades avanzan en el proceso correspondiente para establecer las responsabilidades individuales por los hechos.

El caso se presentó en el barrio El Muelle, en Engativá, y se originó a partir de la alerta realizada por habitantes del sector, que permitió la intervención de los uniformados.