Desnutrición infantil en Colombia: durante 2024 hubo más de 21.000 casos, ¿qué dice el INS?

La alimentación o el tener acceso a ella ha sido uno de los propósitos más grandes que ha tenido Colombia, pues en algunos gobierno, se han implementado estrategias en las que se logre abrir comedores comunitarios para aquellos ciudadanos que no tienen la oportunidad de recibir un alimento diario.

Si bien existen estos sitios de comida, aun en el país hay un sector al que se la ha mirado con preocupación: la alimentación de los niños y niñas en Colombia.

Según el comunicado lanzado por World Vision Colombia, el Instituto Nacional de Salud (INS), mostró cifras preocupantes durante el 2024, pues se registraron 21.867 casos de morbilidad asociados a la desnutrición, lo que representa un incremento del 7,19 % frente al año anterior. En el mismo periodo, 149 niñas y niños menores de cinco años fallecieron debido a esta problemática.

Pese a los datos que se presentaron, es importante destacar que en Colombia, estas cifras se dividen por departamentos y regiones que han presentado esta crisis en cuanto a la nutrición de los niños.

¿Cuáles han sido las regiones más afectadas?

World Visión, dentro de su informe, subrayó que, las regiones que en donde más se han presentado casos de desnutrición y mala alimentación, fueron, La Guajira, Chocó y Antioquia. Esto deja entre ver que en Colombia la seguridad alimenticia es ineficiente, ya que se estima que durante 2024, más de 19 millones de personas, padecieron una desnutrición severa.

Es así que, mediante World Vision, nace la campaña SUFICIENTE, la cual ha contribuido y ha tenido como objetivo, fortalecer el trabajo con las comunidades en situación de vulnerabilidad. Solo en 2024, la organización logró beneficiar a más de 44.648 niñas, niños y sus familias mediante programas de salud, nutrición y educación alimentaria implementados en distintos sectores del país.

Estas son las cifras mostradas por la entidad:

39.611 personas participaron en acciones de alimentación y nutrición.

en acciones de alimentación y nutrición. 34.391 personas recibieron raciones alimentarias para preparar comidas calientes.

raciones alimentarias para preparar comidas calientes. 651 familias accedieron a bonos de transferencia monetaria que les permitieron cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

Las acciones tomadas por parte de la organización priorizan a las comunidades afectadas por el conflicto armado, la migración y emergencias derivadas de fenómenos naturales, con el apoyo de donantes y la cooperación internacional de otras entidades.

¿A qué se ha comprometido World Vision ante esta problemática?

Esta organización ha reiterado en varias ocasiones que su propósito siempre será garantizar la seguridad alimentaria de la niñez, tomando una acción articulada entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, promoviendo políticas públicas efectivas.

De esta manera, World Vision se ha comprometido, reafirmando su trabajo para que ningún niño o niña en Colombia sufra por hambre o desnutrición, impulsando soluciones sostenibles a largo plazo que garanticen una alimentación suficiente, nutritiva y accesible este sector tan importante: la niñez en el territorio.

