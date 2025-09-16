Festival Zaquesazipa en Funza reunió a más de 70 mil personas

Funza / Cundinamarca

Finalizó uno de los festivales de mayor tradición y reconocimiento en el departamento de Cundinamarca y el país, se trata del festival Zaquesazipa que, en su versión numero 28, reunió más de 70 mil asistentes disfrutaron de una programación diversa y de gran calidad, que reunió a más de 1.000 artistas, en su mayoría funzanos, en una verdadera celebración del arte, la identidad y la evolución cultural.

En esta edición, el Festival Zaquesazipa se distinguió también por su compromiso ambiental. La campaña “Vive y Recicla”, única en Colombia a nivel municipal en gestionar residuos en eventos masivos, incentivó la conciencia ambiental en los asistentes y en toda la región. Este esfuerzo se convirtió en un referente de sostenibilidad cultural para el país.

Aunque la presencia de artistas nacionales e internacionales fue de gran importancia, la alcaldesa Jeimmy Villamil Buitrago destacó que el mayor logro de esta edición fue consolidar al festival como el escenario más importante para que los artistas funzanos expongan su talento.

“Funza invierte más de 16 mil millones de pesos cada año en arte y cultura. Esa inversión no solo debe quedarse en la formación, la práctica o el ensayo, sino que debe tener espacios reales de exposición. Para mí, lo más valioso del Festival Zaquesazipa es ver a nuestros artistas funzanos en tarima, compartiendo escenario con los grandes y demostrando la calidad que tenemos en nuestro municipio.”, afirmó Villamil Buitrago.

La programación incluyó más de 270 actividades: danza, teatro, literatura, ferias artesanales, muestras gastronómicas y conciertos que hicieron vibrar al público, así como la presentación de artistas tan importantes como Victor Manuelle, Kapo, Rafa Pérez, Cholo Valderrama, Grupo Galé, Rikarena, Giovanny Ayala.