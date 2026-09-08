¿Sabe cómo evacuar ante una emergencia? UNGRD convoca al Simulacro Nacional

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó que el miércoles 21 de octubre de 2026 se realizará el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, un ejercicio que busca comprobar qué tan preparadas están las comunidades y las instituciones para actuar frente a una situación de riesgo.

La jornada a parte de evacuar los establecimientos, permitirá poner a prueba planes, protocolos, mecanismos de comunicación y capacidad de coordinación ante una emergencia, con el propósito de identificar qué funciona, qué dificultades existen y qué debe mejorarse.

El simulacro contará con dos jornadas para poner a prueba la respuesta siendo una en la mañana y otra en la tarde, esta modalidad dividida en bloques es completamente nueva.

A las 10:00 de la mañana participarán familias, comunidades, colegios, empresas, organizaciones y diferentes sectores. En esta etapa se podrán revisar los procedimientos establecidos para responder ante una emergencia.

A las 2:00 de la tarde será el turno de las administraciones departamentales y municipales. Alcaldías y gobernaciones deberán poner a prueba sus instrumentos de gestión del riesgo y la toma de decisiones que pueda surgir durante una emergencia.

Cada territorio podrá elegir qué fenómeno amenazante quiere simular, de acuerdo con sus propias condiciones y necesidades. Entre los escenarios que pueden contemplarse están los sismos, inundaciones, movimientos en masa, avenidas torrenciales, actividad volcánica y otros eventos.

“De acuerdo con la Circular 79 del 31 de agosto de 2026, cada territorio podrá definir el escenario y las capacidades que evaluará, según sus condiciones de riesgo, responsabilidades y necesidades de preparación”, informa la UNGRD

Esto es importante porque Colombia es un país expuesto a diferentes amenazas naturales y cada territorio tiene condiciones particulares.

La idea es que el simulacro permita encontrar las fallas antes de que ocurra una emergencia real y saber si las personas conocen las rutas de evacuación, si existen mecanismos efectivos para comunicarse, si las instituciones saben quién debe tomar decisiones y si los diferentes organismos pueden coordinarse para responder.

La entidad invitó a los diferentes sectores de la sociedad a participar activamente en la jornada y a asumir el simulacro como una oportunidad para evaluar su capacidad de respuesta.