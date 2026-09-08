Reino Unido acusó a Israel de “hacer la vista gorda” ante la “limpieza étnica” en Cisjordania
El gobierno británico aseguró que instaurará una prohibición para la importación de productos procedentes de asentamientos ilegales situados en los territorios ocupados.
El ministro británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, acusó este martes al gobierno israelí de “hacer la vista gorda” ante la “limpieza étnica” llevada a cabo por colonos en Cisjordania y anunció la prohibición de las importaciones de productos procedentes de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados.
“El gobierno británico reconoce que se está produciendo una limpieza étnica en Cisjordania, perpetrada por colonos terroristas. Y con demasiada frecuencia el gobierno israelí ha hecho la vista gorda ante esta situación; peor aún, algunos de sus miembros han hecho declaraciones y tomado medidas destinadas a apoyar el desplazamiento forzoso de los palestinos”, declaró Miliband ante la Cámara de los Comunes.
“Por ello, puedo anunciar hoy que vamos a instaurar una prohibición de importación de productos procedentes de asentamientos ilegales situados en los territorios ocupados”, añadió el ministro, al señalar que la medida forma parte de una iniciativa coordinada con otros países.
Escuche EN VIVO Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio