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08 sep 2026 Actualizado 15:05

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Internacional

Reino Unido acusó a Israel de “hacer la vista gorda” ante la “limpieza étnica” en Cisjordania

El gobierno británico aseguró que instaurará una prohibición para la importación de productos procedentes de asentamientos ilegales situados en los territorios ocupados.

GAZA (GAZA Y CISJORDANIA), 05/07/2025.-Vista general de la ciudad de Gaza este sábado. El Ejército israelí mató al menos a 19 palestinos en una serie de ataques contra la Franja de Gaza en lo que va de sábado, recogen medios como la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, o el canal catarí Al Jazeera. Al menos siete de los fallecidos se registraron en la zona costera de Mawasi, al oeste de Jan Yunis, en el sur de la Franja. EFE/ Ahmad Awad

GAZA (GAZA Y CISJORDANIA), 05/07/2025.-Vista general de la ciudad de Gaza este sábado. El Ejército israelí mató al menos a 19 palestinos en una serie de ataques contra la Franja de Gaza en lo que va de sábado, recogen medios como la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, o el canal catarí Al Jazeera. Al menos siete de los fallecidos se registraron en la zona costera de Mawasi, al oeste de Jan Yunis, en el sur de la Franja. EFE/ Ahmad Awad / Ahmad Awad (EFE)

GAZA (GAZA Y CISJORDANIA), 05/07/2025.-Vista general de la ciudad de Gaza este sábado. El Ejército israelí mató al menos a 19 palestinos en una serie de ataques contra la Franja de Gaza en lo que va de sábado, recogen medios como la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, o el canal catarí Al Jazeera. Al menos siete de los fallecidos se registraron en la zona costera de Mawasi, al oeste de Jan Yunis, en el sur de la Franja. EFE/ Ahmad Awad
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El ministro británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, acusó este martes al gobierno israelí de “hacer la vista gorda” ante la “limpieza étnica” llevada a cabo por colonos en Cisjordania y anunció la prohibición de las importaciones de productos procedentes de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados.

“El gobierno británico reconoce que se está produciendo una limpieza étnica en Cisjordania, perpetrada por colonos terroristas. Y con demasiada frecuencia el gobierno israelí ha hecho la vista gorda ante esta situación; peor aún, algunos de sus miembros han hecho declaraciones y tomado medidas destinadas a apoyar el desplazamiento forzoso de los palestinos”, declaró Miliband ante la Cámara de los Comunes.

“Por ello, puedo anunciar hoy que vamos a instaurar una prohibición de importación de productos procedentes de asentamientos ilegales situados en los territorios ocupados”, añadió el ministro, al señalar que la medida forma parte de una iniciativa coordinada con otros países.

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