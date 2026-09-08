Porte de armas: congresistas discuten nuevo decreto que levanta suspensión de permisos en Colombia

Este martes, el presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1368 de 2026, mediante el cual el Gobierno levantó la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.

La decisión permite que las personas con permisos previamente otorgados vuelvan a portar sus armas, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos.

Desde ya, ha generado múltiples reacciones. Por los micrófonos de 6AMW de Caracol Radio pasaron el senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, y el representante a la Cámara Alejandro Toro, Pacto Histórico.

“Aquí lo importante es que se restablece exclusivamente la eficacia de los permisos individuales, los que están vigentes que hayan sido expedidos legalmente por la autoridad militar (...) No es que se va a llenar de armas Colombia, son los que ya están vigentes, los que ya hayan sido expedidos”, explicó Rodríguez.

Según Rodríguez, “lo que se está buscando es la trazabilidad de las armas legales. El 1% de los crímenes en Colombia se cometen con armas legales. El 99% se cometen con armas ilegales”, y citó datos de Small Arms Survey.

Por su parte, el representante Alejandro Toro calificó la decisión como “populista”, y aseguró que “el verdadero mito es decir que cuando hay más laxitud se reduce la violencia o se reducen los homicidios. Está absolutamente comprobado en cifras en Estados Unidos, e inclusive aquí en Colombia, que cuando es más laxo el porte de armas aumentan los homicidios”.

Además, expresó su inquietud los artículos 1 y 4 del decreto: “No exige una nueva evaluación individual, porque las circunstancias pudieron cambiar. Es que estamos hablando de casi 10 años de las personas que portaban armas”.

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