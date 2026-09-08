Persecución terminó con dos capturados por hurto y porte ilegal de armas en Cartagena

Una persecución policial que comenzó tras el llamado de auxilio de ciudadanos terminó con la captura de dos hombres señalados de cometer un hurto a mano armada en Cartagena.

El procedimiento se registró en inmediaciones del barrio El Porvenir, sobre la antigua vía a Ternera, luego de que una patrulla motorizada que transitaba por la zona fuera alertada sobre un robo.

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Según la Policía, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta habrían intimidado con un arma de fuego a un ciudadano para despojarlo de joyas y equipos celulares. Tras recibir la alerta, los uniformados ubicaron a los sospechosos e iniciaron una persecución que terminó con su captura.

La víctima, identificada como Antonio, expresó su agradecimiento por la reacción de los policías y por la recuperación de sus pertenencias.

“Muchas gracias a la oportuna reacción de ustedes. La verdad es que estoy sumamente agradecido por toda esta labor que hicieron en el momento justo. Dios los puso en el camino apropiado”, manifestó.

De acuerdo con la información suministrada por la institución, los capturados fueron identificados como alias “Chino”, de 21 años, quien registra 15 anotaciones judiciales, principalmente por el delito de hurto, y alias “Moisés”, de 31 años, quien registra dos anotaciones, una de ellas también por hurto.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego con tres cartuchos modificados y una motocicleta. Además, lograron recuperar los elementos que presuntamente habían sido hurtados, cuyo valor supera los 5 millones de pesos.

La participación de una joven patrullera de apenas 20 años también fue destacada por los familiares de la víctima, quienes resaltaron su actuación durante la persecución. La uniformada lleva menos de un año en la institución.

El teniente coronel Manuel Suárez, comandante de la Estación de Policía Caracoles, aseguró que los operativos contra el hurto continuarán y destacó que los dos capturados presentan antecedentes judiciales.

Los hombres fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para que respondan por los delitos que se les atribuyen y se defina su situación jurídica.