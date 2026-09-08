Indra Group destina más de $2.300 millones para apoyar zonas afectadas por el terremoto

Inicia en Cali demolición de edificios afectados por el terremoto: en el primero murió una abuelita

Indra Group anunció un paquete de apoyo económico y tecnológico para contribuir a la atención de las zonas afectadas por el terremoto, con una inversión que asciende a $2.327 millones. La ayuda contempla equipos tecnológicos valorados en más de $1.827 millones y una donación de $500 millones en efectivo.

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Como parte de esta respuesta, la compañía, a través de su empresa Hispasat, avanza en el despliegue de más de 70 puntos de conectividad satelital en sectores afectados de Valle del Cauca, Caldas y Chocó. Estos puntos permitirán habilitar zonas Wi-Fi gratuitas para facilitar las comunicaciones de las comunidades y respaldar el trabajo de las autoridades y organismos de socorro.

La iniciativa no representa costos para el Estado y la ubicación de los puntos de conectividad se está definiendo de manera coordinada con las autoridades nacionales y territoriales, teniendo en cuenta las necesidades identificadas en las zonas afectadas y las dificultades de comunicación generadas después del sismo.

En el Valle del Cauca, la compañía también puso a disposición drones equipados con cámaras ópticas de alta resolución, que son utilizados para realizar sobrevuelos y obtener imágenes detalladas de las áreas impactadas.

Con esta tecnología, los equipos buscan evaluar el estado de la infraestructura, identificar posibles zonas críticas y entregar información que contribuya a la toma de decisiones durante la atención de la emergencia. La operación cuenta con pilotos certificados y equipos especializados.

Desde las primeras horas posteriores al terremoto, Indra Group ha mantenido comunicación con el Gobierno Nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las autoridades de los departamentos afectados para identificar las necesidades prioritarias y determinar dónde sus capacidades tecnológicas pueden ser más útiles.

La empresa también evalúa el uso de herramientas de visión artificial y análisis de imágenes satelitales para identificar daños estructurales y cambios en el territorio.

Estas tecnologías, que ya han sido utilizadas por la compañía en emergencias como las inundaciones provocadas por la DANA en Valencia, España, en 2024, buscan aportar información precisa para fortalecer la respuesta inmediata y las posteriores labores de recuperación de las comunidades afectadas.