Golpe a redes de extorsión en Magdalena: 11 capturados y nueve armas incautadas

Un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas a la extorsión fue reportado por la Policía en el Magdalena. 11 personas fueron capturadas y un menor de edad aprehendido durante operativos en distintos municipios del departamento.

La ofensiva ‘San Gabriel’, adelantada por el GAULA, Investigación Criminal e Inteligencia, permitió afectar a presuntos integrantes de ‘Los Pachencas’, ‘Los Primos’ y el Clan del Golfo, señalados de extorsión y otros delitos.

En Aracataca fue capturado alias ‘Zarco’, señalado de exigir $1,5 millones a comerciantes. Le encontraron 18 manuscritos con nombres y teléfonos de posibles víctimas, dinero, un celular y una motocicleta. Según la investigación, llevaría unos diez meses en la organización y tendría injerencia en Fundación y Aracataca.

En Zona Bananera cayeron alias ‘Chatarra’ y ‘Pocho’. Al primero le incautaron un revólver calibre 38, munición e inhibidor de señal. La Policía lo relaciona con el anillo de seguridad de alias ‘Messi’, con injerencia en Santa Marta, Zona Bananera y Aracataca. Además, tiene antecedentes por extorsión y habría recuperado la libertad por vencimiento de términos. ‘Pocho’ es señalado de exigir $2 millones a comerciantes y había salido de prisión hacía dos meses tras cumplir una condena por tentativa de homicidio.

En Loma del Bálsamo, Algarrobo, fueron capturados alias ‘Cara e Palo’ y ‘El Negro’, señalados de ser dinamizadores y cobradores de extorsiones para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Ambos llevarían más de dos años en la organización; ‘El Negro’ también registra una anotación por lesiones personales con deformidad física permanente.

En Aracataca también cayeron alias ‘Pinky’ y ‘Ferder’, presuntos integrantes de ‘Los Primos’, señalados de recibir dinero de extorsiones y realizar disparos contra fachadas y establecimientos. La Policía investiga su posible relación con ataques recientes contra moteles en Fundación. Allí también fue aprehendido alias ‘Flaco’, de 17 años, señalado de exigir $1 millón a un comerciante y de participar en disparos contra establecimientos. Llevaría cerca de diez meses en la organización.

En San Sebastián de Buenavista fueron capturados alias ‘Dilan’, ‘Elías’ y ‘Monteriano’, señalados de pertenecer al Clan del Golfo y dinamizar extorsiones. Fueron detenidos por delitos relacionados con armas y municiones. Les incautaron dos revólveres, una escopeta, 10 cartuchos, tres celulares, una motocicleta y documentos sobre el frente ‘Sergio Antonio Carrascal Gómez’.

En total, la Policía incautó nueve armas de fuego: seis revólveres, dos escopetas y una pistola, además de 10 cartuchos, un inhibidor de señal, cuatro motocicletas, celulares, manuscritos con información de posibles víctimas y documentos alusivos a estructuras criminales. La institución precisó que siete capturados y el menor estarían vinculados a extorsión, mientras que otros cuatro fueron detenidos por delitos relacionados con armas.

El comandante de la Policía del Magdalena, coronel Alexander Martín Eljadue, aseguró que continuarán las labores de investigación e inteligencia contra estas estructuras y recordó que las víctimas pueden denunciar a través de la línea 165 del GAULA.