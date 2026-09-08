Medellín implementa modelo de telemedicina para agilizar la atención de urgencias en salud mental

Medellín

La Alcaldía de Medellín y Metrosalud fortalecieron la estrategia de Tele Experticia en Psiquiatría, un modelo que permite evaluar en tiempo real a pacientes que ingresan por urgencias. La iniciativa elimina largas esperas y trámites de remisión, conectando a los usuarios directamente con un especialista.

El proceso inicia cuando un médico general detecta la necesidad de valoración especializada e interconecta al paciente con el psiquiatra. El profesional virtual define si el usuario recibe manejo ambulatorio, continúa en observación, requiere hospitalización o traslado a la Unidad de Salud Mental de San Cristóbal.

Incremento exponencial en las atenciones de salud mental

La cobertura del programa ha registrado un crecimiento sostenido en la red pública. Se pasó de atender alrededor de 600 usuarios en 2023 a casi 2.900 en 2025, mientras que para este 2026 la proyección supera los 3.000 pacientes asistidos bajo esta modalidad.

Actualmente, el servicio opera de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. con un psiquiatra dedicado exclusivamente a urgencias. Además, la red dispone de otros cuatro especialistas enfocados en áreas de hospitalización y consulta ambulatoria.

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Descentralización de servicios en diez puntos de urgencias

La estrategia se encuentra habilitada en 10 servicios de urgencias de Metrosalud, coordinada desde la Unidad de Salud Mental de San Cristóbal. Este esquema permite descentralizar la atención especializada y llevar el conocimiento experto directamente a las comunas y corregimientos.

Según las autoridades de salud, el principal logro de la telemedicina es reducir barreras de acceso. Gracias a la asistencia remota, la toma de decisiones clínicas pasó de tardarse días a concretarse en cuestión de horas, optimizando la respuesta ante crisis de salud mental.