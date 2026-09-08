Lo buscaban por presunta agresión a su sobrina y cayó en la vía Turbaco-Arjona

La búsqueda de un hombre señalado de estar involucrado en un caso de violencia intrafamiliar terminó en plena carretera Turbaco-Arjona, donde uniformados de la Policía Nacional hicieron efectiva una orden de captura en su contra.

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Se trata de José Manuel Arnedo Montalván, de 40 años, quien era requerido por las autoridades desde el pasado 4 de septiembre, cuando el Juzgado Promiscuo Municipal de María La Baja expidió la orden de captura número 0016 por el delito de violencia intrafamiliar.

La investigación fue adelantada por funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) del Departamento de Policía Bolívar, quienes durante varias semanas le siguieron el rastro hasta establecer su ubicación.

De acuerdo con los elementos recopilados durante las labores investigativas, los hechos que dieron origen al proceso se habrían registrado el 11 de junio de 2026, cuando Arnedo Montalván presuntamente habría ejercido violencia física contra una sobrina.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades y, tras el desarrollo de los actos de policía judicial, se recopilaron elementos que permitieron solicitar la orden de captura que posteriormente fue emitida por un juez.

La Policía informó además que, al verificar los antecedentes del capturado en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), encontraron una anotación por el delito de abuso de confianza. Esta corresponde a un registro previo y no constituye por sí misma una condena.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el trabajo investigativo para ubicar al requerido y reiteró el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia.

“Seguimos trabajando para garantizar la protección de las familias y, especialmente, de quienes puedan ser víctimas de cualquier forma de violencia”, señaló el oficial.

Tras ser capturado en la vía que comunica a Turbaco con Arjona, Arnedo Montalván quedó a disposición de la Fiscalía 56 Local de Arjona, que continuará con el proceso judicial.

Será un juez de la República quien determine su situación jurídica y establezca las decisiones correspondientes frente a los hechos que se le atribuyen.