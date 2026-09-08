ICETEX restablece la atención presencial en las seis ciudades afectadas por el terremoto

Los usuarios del ICETEX en las ciudades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto ya cuentan nuevamente con atención presencial. La entidad confirmó que, con la reapertura de su oficina en Buenaventura, quedó restablecido el servicio en las seis ciudades que tuvieron afectaciones.

La sede de Buenaventura volvió a atender este martes 8 de septiembre, con lo que se completó el proceso de recuperación de la atención presencial que había comenzado después de la emergencia.

¿En qué ciudades volvió la atención?

El proceso se realizó de manera diferente dependiendo de las condiciones de cada territorio.

En Cali, Armenia, Manizales y Pereira, el ICETEX habilitó sedes temporales para mantener la atención a los usuarios mientras avanzaba la recuperación de sus oficinas.

En Quibdó y Buenaventura, en cambio, la atención pudo retomarse ya en las sedes habituales. Con la reapertura de Buenaventura, la entidad completó la recuperación del servicio presencial en las seis ciudades afectadas.

Esto significa que los usuarios que necesiten hacer trámites, diligenciamientos o recibir orientación ya pueden volver a contar con acompañamiento presencial del ICETEX en estos territorios.

¿Qué atención se está prestando?

La oficina de Buenaventura retomó los servicios habituales de atención al ciudadano, incluyendo trámites, diligenciamientos, orientación, guía y acompañamiento, de acuerdo con las necesidades de cada usuario.

La sede está ubicada en la Carrera 3 # 3-26, Edificio Atlantis, piso 4, oficina 405, y funciona de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en jornada continua.

La reapertura es especialmente relevante para Buenaventura porque la ciudad funciona como punto de atención para la zona occidental del Valle del Cauca y tiene actualmente 3.480 beneficiarios del ICETEX.

En ese sentido, los estudiantes y sus familias que necesiten realizar gestiones relacionadas con sus créditos o servicios de la entidad pueden volver a recibir atención directa en el territorio.

El servicio había sido afectado por el terremoto

El terremoto del 10 de agosto obligó al ICETEX a modificar temporalmente la forma en que atendía a los usuarios de estas seis ciudades. Por eso, la entidad fue habilitando alternativas mientras recuperaba sus puntos de atención.

Las últimas dos semanas estuvieron marcadas por la apertura de las sedes temporales en Cali, Armenia, Manizales y Pereira, mientras que Quibdó y ahora Buenaventura retomaron la atención en sus oficinas oficiales.