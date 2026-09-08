Grupo EPM gana el Premio CIER de Innovación 2026
Empresas Públicas de Medellín recibe premio de Plataforma de Innovación, gracias a su modelo que lleva 20 años transformando el sector de energía.
Medellín, Antioquia
El Grupo EPM fue reconocido con el primer lugar en los Premios CIER de Innovación 2026, en la fase nacional y en la categoría Plataforma de Innovación, por un modelo que durante más de 20 años ha buscado convertir el conocimiento y las ideas en soluciones para el sector energético y los territorios.
La Comisión de Integración Energética Regional, CIER, destacó la evolución del modelo de innovación de EPM, que pasó de estar enfocado inicialmente en investigación y desarrollo tecnológico a convertirse en una capacidad estratégica para generar nuevos negocios y responder a los desafíos del sector.
Entre los resultados que respaldan esta trayectoria están más de 175.800 millones de pesos en beneficios tributarios y mecanismos de cofinanciación, así como inversiones cercanas a 480.000 millones de pesos en 37 emprendimientos.
A esto se suman siete patentes con alcance en 14 países, el reconocimiento de la Unidad de Investigación y Desarrollo por parte de Minciencias desde 2017 y 18 premios nacionales de innovación.
Premio CIER como impulso de nuevos negocios
El gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, aseguró: “Este premio reconoce una capacidad que hemos construido entre todos durante años”. El modelo de innovación de EPM acompaña las iniciativas desde su llegada al mercado, a través de cuatro etapas: ideación, concepto, solución y mercado.
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La estrategia también ha permitido impulsar proyectos relacionados con energía solar, movilidad sostenible, eficiencia energética, aguas industriales, energía verde y aprovechamiento de residuos, además de promover alianzas con universidades, centros de investigación, startups, proveedores y entidades públicas.
Para EPM, el Premio CIER no representa un punto de llegada, sino un impulso para continuar desarrollando nuevos negocios y soluciones que aporten a la sostenibilidad empresarial y al bienestar de las comunidades.