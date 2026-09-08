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08 sep 2026 Actualizado 20:55

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Medellín

Antioquia abre el debate por la creación de la Estampilla Pro Cultura

La Estampilla Pro Cultura se vuelve una manera financiar proyectos y fortalecer el ámbito cultural y artístico impulsado por la Asamblea Departamental.

Foto: Cortesía Mesa Cultura

Foto: Cortesía Mesa Cultura

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Carolina Londoño Tamayo

Medellín
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El sector cultural de Antioquia vuelve a poner sobre la mesa una discusión que lleva varios años: la creación de una Estampilla Pro Cultura para el departamento, como una fuente de recursos para financiar proyectos y fortalecer las diferentes expresiones artísticas y culturales.

Este martes, a las 2 de la tarde, en la Asamblea Departamental de Antioquia, se instalará una Comisión Accidental que tendrá como objetivo impulsar esta iniciativa y avanzar en la discusión con representantes del sector cultural.

Artistas, gestores, colectivos y organizaciones culturales están llamados a participar en este espacio, en el que se busca poner sobre la mesa las necesidades de un sector que reclama mayores recursos y garantías para desarrollar sus actividades.

Los promotores de la propuesta sostienen que Antioquia es el único departamento del país que aún no cuenta con una Estampilla Pro Cultura departamental y advierten que esto representa una desventaja frente a otros territorios en materia de financiación para el sector.

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La iniciativa busca establecer una fuente de recursos que pueda destinarse a proyectos de formación, circulación, creación, infraestructura y fortalecimiento de las organizaciones culturales.

La instalación de esta comisión no significa que la estampilla haya sido aprobada. A partir de este martes comienza una nueva etapa de discusión institucional para determinar su viabilidad y el camino que tendría que seguir la propuesta.

La jornada se realizará a las 2 de la tarde en la Asamblea Departamental de Antioquia, donde el sector cultural espera hacer escuchar su voz y participar en la construcción de esta propuesta.

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