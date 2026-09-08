De Cartagena al mundo: niños futbolistas y karatecas competirán en Ecuador y Panamá

El talento deportivo de Cartagena volverá a cruzar fronteras. Dos procesos formativos de la ciudad, uno en el fútbol y otro en el karate, recibieron el respaldo del alcalde Dumek Turbay, de cara a sus próximas competencias internacionales en Ecuador y Panamá.

El primero de ellos es el Club Deportivo Los Cracks, cuyos jóvenes futbolistas se preparan para viajar a Ecuador y representar a Cartagena y Colombia en un torneo internacional. Los deportistas fueron recibidos por el mandatario en su despacho, donde compartieron sus expectativas y hablaron sobre el reto que tendrán fuera del país.

Durante el encuentro, Turbay recordó su relación con el deporte y destacó el papel que cumple la actividad física en la formación de niños y jóvenes.

“Yo creo profundamente en el poder del deporte para transformar vidas. El fútbol enseña disciplina, trabajo en equipo, respeto, perseverancia y, sobre todo, a nunca dejar de luchar por los sueños”, expresó.

El alcalde confirmó que la Administración Distrital respaldará el viaje de los pequeños futbolistas y, además, les dio una sorpresa: recibirán guayos nuevos para disputar la competencia en Ecuador.

“Ustedes van a Ecuador a competir, pero también van a representar a Cartagena y a Colombia. Quiero que jueguen con alegría, con disciplina y con mucho orgullo por la ciudad de la que vienen”, manifestó Turbay.

El respaldo también se extendió al Club de Karate Kensei Dojo, cuyos deportistas viajarán el próximo 31 de octubre a Ciudad de Panamá para participar en los Juegos Panamericanos de Karate.

Varios de sus integrantes, provenientes de sectores como Parque Heredia, San Fernando y Ciudad Jardín, ya cuentan con experiencia internacional y han conseguido medallas panamericanas, entre ellas las obtenidas durante su participación en Brasil hace dos años.

Los karatecas entrenan en la cancha de Las Iguanas, en Parque Heredia, desde donde han construido un proceso deportivo que ahora los llevará nuevamente a representar a Cartagena y Colombia en el exterior.

Turbay reiteró su compromiso con los deportistas y destacó la importancia de continuar fortaleciendo los escenarios deportivos de la ciudad.

Así, desde las canchas y barrios cartageneros, niños y jóvenes se preparan para llevar los colores de Cartagena a escenarios internacionales, con el acompañamiento de la Administración Distrital y el objetivo de regresar con nuevos triunfos.