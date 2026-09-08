Distrito sí podrá cobrar intereses moratorios por valorización en Barú: juez negó acción popular

El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cartagena rechazó una acción popular que pretendía modificar el esquema de cobro asociado a la contribución de valorización de la Transversal de Barú. La decisión mantiene, por ahora, las obligaciones económicas de los propietarios cuyos predios fueron vinculados a la financiación del proyecto vial.

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La demanda fue presentada por Eduardo Del Río Puello contra el Distrito de Cartagena y buscaba que se suspendiera el cobro de intereses, tanto corrientes como moratorios, relacionados con las obligaciones adquiridas por cerca de 486 propietarios de inmuebles beneficiados por la obra.

El origen del proceso está relacionado con el contrato suscrito en 2006 entre el Distrito y el Consorcio Vial Isla de Barú para la ejecución de una carretera de aproximadamente 31 kilómetros. El mecanismo previsto para recuperar la inversión fue el cobro de una contribución de valorización a los propietarios de los predios ubicados en el área de influencia.

La ejecución del proyecto, sin embargo, estuvo marcada por modificaciones al cronograma inicial. La obra, que originalmente tenía prevista su culminación para comienzos de 2012, terminó siendo desarrollada y entregada por sectores después de varias suspensiones, ampliaciones y ajustes contractuales.

Al estudiar el caso, el despacho judicial concluyó que la acción popular no era el mecanismo adecuado para resolver la controversia planteada. Según el fallo, aunque la situación involucra a un grupo de contribuyentes, el objetivo central de la demanda estaba relacionado con obligaciones económicas individuales y determinadas.

El juzgado también estableció que dentro del proceso no se encontraron elementos probatorios suficientes que permitieran demostrar una vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa atribuible al Distrito de Cartagena.