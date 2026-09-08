Congresista que denunció presuntas anomalías en un contrato de Fico será demandará por Calumnia

Medellín

Hernán Muriel Representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, denunció en sus redes sociales que presuntamente el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, firmó un millonario contrato con el denominado “Zar de la Corrupción”, Emilio Tapaia; el valor sería de 50 mil millones de pesos. El congresista manifestó que solicitó a las autoridades investigar el supuesto contrato de arreglos de vías.

Agrega que el representante legal del Consorcio INFRADETEL es una persona que él menciona como Juan Gonzalo Molina y quien sería un aliado en varios contratos del condenado por corrupción Emilio Tapia. Lo que cuestiona el representante Muriel.

Ante este señalamiento, la alcaldía de Medellín respondió que instaurará una demanda por injuria y calumnia contra el congresista antioqueño del Pacto Histórico y defendió que la adjudicación del contrato por 51 mil millones de pesos fue asignada mediante un proceso público y transparente.

“La Alcaldía de Medellín reitera que se trató de un proceso público, adelantado bajo los Pliegos Tipo y conforme a la normativa vigente, con garantías de transparencia, participación y publicidad. La Administración Distrital rechaza los señalamientos que no cuentan con sustento y, ante la gravedad de estas afirmaciones, anunció que denunciará penalmente al congresista por los delitos de injuria y calumnia agravadas”, manifestó la alcaldía en una respuesta a la situación.

Recordemos que Emilio Tapia fue judicializado por la pérdida de los 70 mil millones de los centros poblados del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia en el gobierno del expresidente Iván Duque.