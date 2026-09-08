Colombia busca modernizar las normas que regulan el sector marítimo y portuario

Cartagena fue escenario de una discusión nacional sobre el futuro jurídico del sector marítimo y portuario colombiano. Durante dos días, autoridades, expertos, académicos y representantes de empresas analizaron la necesidad de actualizar las normas, fortalecer las instituciones y generar espacios permanentes de diálogo frente a los nuevos desafíos de esta actividad estratégica para el país.

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Las conclusiones surgieron durante las Jornadas Colombianas de Derecho Marítimo y Portuario, realizadas en el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), y organizadas por la Rama Colombiana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo (IIDM), junto con la Dirección General Marítima (DIMAR).

Uno de los principales llamados fue avanzar hacia una regulación que responda a las transformaciones que enfrenta el sector. Durante el encuentro se abordaron asuntos relacionados con la protección del medio ambiente marino, infraestructura crítica, regulación portuaria, industria marítima nacional y régimen sancionatorio.

También se planteó la creación de comités y mesas de trabajo permanentes que permitan mantener una comunicación constante entre el sector público, privado y la academia. La intención es identificar de manera conjunta qué normas requieren ser creadas, modificadas o actualizadas.

José Vicente Guzmán, vicepresidente titular de la Rama Colombiana del IIDM, destacó que las jornadas permitieron identificar desafíos y oportunidades, así como la necesidad de fortalecer las instituciones y avanzar en nuevas regulaciones.

Entre los temas señalados estuvieron el régimen sancionatorio, los proyectos de Gas Natural Licuado (GNL), las funciones jurisdiccionales de DIMAR frente a accidentes y siniestros marítimos, el Convenio sobre el Trabajo Marítimo y la modernización de las concesiones portuarias.

El encuentro también permitió fortalecer la cooperación académica y técnica entre los distintos actores del sector y reafirmar el papel del derecho marítimo como una herramienta para acompañar el crecimiento de una actividad fundamental para el comercio y el desarrollo económico de Colombia.

La Rama Colombiana del IIDM y DIMAR anunciaron que continuarán impulsando estos espacios con el propósito de fortalecer las capacidades jurídicas e institucionales y avanzar hacia un sector marítimo y portuario más moderno, competitivo, seguro y sostenible.