Norosí hace historia: llega por primera vez una mujer coronel a su estación de Policía

Norosí vivió una jornada especial marcada por el acompañamiento, la solidaridad y la cercanía entre la Policía y la comunidad. En medio de los recientes hechos de violencia que afectaron al municipio, la estación recibió la visita del general Jesús Alejandro Barrera Peña, director de la Policía Nacional, quien llegó acompañado por la coronel Nelva Gómez Sánchez, subcomandante del Departamento de Policía Bolívar.

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La visita dejó además un hecho histórico para el municipio: Gómez Sánchez se convirtió en la primera mujer con el grado de coronel en llegar a la estación de Policía de Norosí.

La presencia de los altos mandos tuvo como propósito respaldar a los uniformados que permanecen en esta zona del sur de Bolívar y fortalecer los vínculos con la comunidad. Durante la jornada, la coronel Gómez salió al encuentro de los habitantes, saludó a los ciudadanos y compartió especialmente con los niños que se acercaron a recibirla.

El momento contrastó con los días difíciles que ha vivido Norosí luego del ataque contra la estación de Policía, en el que fueron utilizados drones con explosivos y ráfagas de fusil, hecho atribuido por las autoridades al ELN y que dejó varios uniformados lesionados.

Dentro de la estación, la comitiva también compartió con los policías que prestan servicio en el municipio, reconociendo el trabajo que realizan lejos de sus familias y en medio de las dificultades propias de una zona afectada por la violencia.

Como parte del acompañamiento, los uniformados recibieron kits y un televisor para sus espacios de bienestar y descanso, elementos destinados a mejorar las condiciones durante sus momentos fuera de servicio.

“Aquí hay policías valientes, pero ante todo seres humanos que tienen padres, hijos, esposas y familias esperándolos en casa. Nuestro compromiso es acompañarlos, respaldarlos y brindarles mejores condiciones para cumplir su misión”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La jornada terminó con fotografías, saludos y encuentros entre policías y habitantes. En un municipio que recientemente fue escenario de ataques contra la fuerza pública, la visita dejó una imagen diferente: una comunidad que se acerca a sus policías y una institución que reafirma su presencia en Norosí.