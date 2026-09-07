Unibac entrega en Mompox mural en homenaje a Totó la Momposina y los hermanos Oyaga

La música y la memoria cultural del Caribe quedaron plasmadas en un nuevo mural que la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac) entregó a Mompox, como parte de la programación del XII Festival de Jazz.

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La obra, de 15 metros de extensión, rinde homenaje a la inmortal Totó la Momposina y a los hermanos Adolfo y Rafael Oyaga, dos artistas nacidos en Mompox que han construido una amplia trayectoria en la música.

El mural fue realizado por 16 estudiantes de Artes Plásticas de Unibac, bajo la dirección del docente Laureano Alcalá, y está inspirado en el concepto “Río y Música”, una propuesta que conecta la identidad cultural de Mompox con su relación histórica con el río y las expresiones musicales del territorio.

La inauguración estuvo a cargo de la rectora de Unibac, Sacra Náder David, y la directora del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur), Vanesa Daguer, quienes acompañaron a los homenajeados y a la comunidad durante la entrega.

Adolfo Oyaga, trombonista y gestor cultural, expresó su emoción y agradecimiento por el reconocimiento, que dedicó a su tierra natal, su familia y las nuevas generaciones de músicos de la región.

La ceremonia terminó convirtiéndose en un encuentro musical. Los hermanos Adolfo y Rafael Oyaga tomaron sus instrumentos y, junto a estudiantes de Música de Unibac, interpretaron una improvisación de “El cuarto de Tula”, en una muestra espontánea de talento y tradición.

El mural está ubicado en la parte posterior de la sede de la Universidad de Cartagena y se incorpora al paisaje urbano de Mompox como una expresión de arte y memoria.