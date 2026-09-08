Capturan a joven señalado de robar joyas por más de $4 millones en San Fernando

Un hombre de 21 años, conocido con el alias de “Juan”, fue capturado por la Policía Metropolitana de Cartagena en el barrio San Fernando, señalado de participar en un hurto en el que una persona habría resultado lesionada.

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El procedimiento se realizó el sábado 5 de septiembre, luego de que los uniformados de la Zona de Atención del CAI San Fernando recibieran información sobre un hombre que, al parecer, estaría involucrado en un hecho delictivo y portaría un arma de fuego.

De acuerdo con la Policía, la rápida reacción de los uniformados permitió ubicar e interceptar al sospechoso. Durante el procedimiento fueron recuperadas varias de las pertenencias que presuntamente habían sido hurtadas.

Entre los elementos recuperados se encuentran una cadena de oro, un reloj de una reconocida marca y cuatro anillos, cuyo valor conjunto supera los 4 millones de pesos.

Según la información recopilada por las autoridades, el hombre habría utilizado un arma de fuego para intimidar a la víctima y despojarla de sus pertenencias. Además, durante el procedimiento fueron incautados un arma de letalidad reducida y dos cartuchos modificados.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los delitos de hurto, lesiones personales y porte ilegal de arma de fuego. Será la autoridad judicial competente la encargada de definir su situación jurídica.

La Policía informó que, en lo corrido de 2026, han sido capturadas 4.417 personas por diferentes delitos en Cartagena, de las cuales 765 corresponden a casos de hurto. Asimismo, se han incautado más de 490 armas de fuego ilegales.