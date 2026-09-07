“Ahorrar no puede convertirse en castigar”: Jorge Benedetti arremete contra recargos de la CREG

El dirigente político Jorge E. Benedetti cuestionó la nueva medida de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que contempla recargos para los usuarios que superen en más de un 10 % su promedio histórico de consumo de energía.

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Benedetti aseguró que la disposición no estaría teniendo en cuenta las condiciones particulares de la región Caribe, especialmente las altas temperaturas que enfrentan ciudades como Cartagena durante buena parte del año.

“Los cartageneros vivimos una realidad que desde Bogotá muchas veces parece olvidarse: aquí el calor no da tregua”, afirmó el dirigente, al señalar que el uso de ventiladores y aires acondicionados representa una necesidad para miles de familias y no un consumo asociado simplemente al lujo.

La preocupación también está puesta en los pequeños comerciantes. Benedetti advirtió que los tenderos necesitan mantener encendidos durante todo el día equipos como neveras y congeladores para conservar bebidas, lácteos, alimentos y otros productos que hacen parte de su actividad económica.

“¿Y qué pasa con nuestros tenderos?”, cuestionó. Según explicó, estos comerciantes no pueden reducir fácilmente su consumo porque buena parte de su sustento depende de mantener refrigerados los productos que venden.

El dirigente sostuvo que el debate debe partir de una pregunta: “¿Cómo se puede aplicar el mismo criterio a todo el país cuando las condiciones climáticas y económicas son tan diferentes?”

Aunque manifestó estar de acuerdo con promover el uso eficiente de la energía y proteger el sistema eléctrico, Benedetti rechazó que estas medidas terminen representando mayores costos para quienes requieren consumir más por las condiciones de su territorio.

“Ahorrar no puede convertirse en castigar a quienes, por el calor de nuestra región o por su actividad económica, necesitan consumir más energía”, sostuvo.