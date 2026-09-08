Aumentó la demanda de seguros en Colombia tras terremoto: Grupo Sura reportó fuerte crecimiento

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Tras el terremoto registrado el pasado 10 de agosto, que dejó afectaciones en diferentes zonas del país, Grupo Sura reportó un incremento en la demanda de seguros durante las últimas cuatro semanas, según explicó su presidente, Ricardo Jaramillo, en 6AM W de Caracol Radio.

El directivo señaló que el movimiento sísmico y las consecuencias que dejó en distintas regiones han llevado a que más personas consideren la importancia de contar con un seguro para proteger su patrimonio y sus familias ante situaciones inesperadas.

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Demanda de seguros equivale a un mes de ventas

El presidente de Grupo Sura aseguró que el comportamiento registrado recientemente representa una oportunidad para que los colombianos conozcan el valor de contar con una póliza ante situaciones como terremotos y otras emergencias.

“Estamos viendo incremento en seguros. Hemos visto en semanas recientes, estas últimas cuatro semanas, donde la demanda de seguros es el equivalente a un mes de seguros vendidos”.

De acuerdo con el directivo, este aumento refleja una mayor conciencia sobre la importancia de contar con mecanismos de protección financiera después de enfrentar eventos que pueden generar pérdidas económicas importantes.

Colombia tiene baja penetración de seguros

El presidente de Grupo Sura también explicó que, pese al crecimiento reciente de la demanda, la penetración de los seguros en Colombia continúa siendo baja frente a otros países.

Según indicó, actualmente la penetración de los seguros en Colombia y en la región se ubica alrededor del 2,5 % del Producto Interno Bruto (PIB).

“La penetración de los seguros en Colombia y en la región es muy baja, cerca del 2,5 % del PIB”.

El contraste es mayor al comparar esta cifra con los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde, según explicó, la penetración se encuentra alrededor del 8 %.

Además, señaló que algunos países asiáticos presentan niveles todavía superiores, debido, entre otros factores, a una mayor presencia de seguros obligatorios.

“Incluso los países de la OCDE están alrededor del 8 % y hay países asiáticos que tienen más seguros obligatorios que pueden estar alrededor del 15 %”.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: