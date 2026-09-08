Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 sep 2026 Actualizado 19:23

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Alex Gibney calificó a Elon Musk de peligroso para las democracias y cuestiona su poder político

Sin embargo, el director también destacó el carácter pragmático del empresario y su capacidad para adaptarse políticamente de acuerdo con sus intereses.

Alex Gibney calificó a Elon Musk de peligroso para las democracias y cuestiona su poder político

Alex Gibney calificó a Elon Musk de peligroso para las democracias y cuestiona su poder político

00:00:0001:39:04
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

El ascenso al poder y la creciente influencia política de Elon Musk, fundador de SpaceX y Tesla, son el eje central de un nuevo documental dirigido por el reconocido cineasta Alex Gibney, quien analiza las luces y sombras de uno de los empresarios más influyentes del mundo.

La producción examina la transformación de Musk, su relación con diferentes gobiernos y líderes políticos y la manera en que su enorme poder económico le ha permitido acercarse a distintos sectores de la política internacional.

Alex Gibney aseguró que considera a Elon Musk una figura “extremadamente peligrosa” para las democracias de todo el mundo. Sin embargo, el director también destacó el carácter pragmático del empresario y su capacidad para adaptarse políticamente de acuerdo con sus intereses.

Gibney explicó que este aspecto resulta fundamental para comprender el comportamiento político del fundador de Tesla y SpaceX.

“Creo, sin embargo, que no se puede enfatizar lo suficiente este tipo de aspecto pragmático y capitalista de amiguismo en sus objetivos políticos”.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0001:39:04
Descargar
Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir