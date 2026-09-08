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Alex Gibney calificó a Elon Musk de peligroso para las democracias y cuestiona su poder político

El ascenso al poder y la creciente influencia política de Elon Musk, fundador de SpaceX y Tesla, son el eje central de un nuevo documental dirigido por el reconocido cineasta Alex Gibney, quien analiza las luces y sombras de uno de los empresarios más influyentes del mundo.

La producción examina la transformación de Musk, su relación con diferentes gobiernos y líderes políticos y la manera en que su enorme poder económico le ha permitido acercarse a distintos sectores de la política internacional.

Alex Gibney aseguró que considera a Elon Musk una figura “extremadamente peligrosa” para las democracias de todo el mundo. Sin embargo, el director también destacó el carácter pragmático del empresario y su capacidad para adaptarse políticamente de acuerdo con sus intereses.

Gibney explicó que este aspecto resulta fundamental para comprender el comportamiento político del fundador de Tesla y SpaceX.

“Creo, sin embargo, que no se puede enfatizar lo suficiente este tipo de aspecto pragmático y capitalista de amiguismo en sus objetivos políticos”.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: