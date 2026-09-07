Simití se queda sin luz y habitantes bloquean vías en protesta por la crisis energética

La crisis por la prestación del servicio de energía eléctrica volvió a generar tensión en el sur de Bolívar. Habitantes de Simití protagonizaron un bloqueo para protestar por las fallas y dificultades que vienen afectando el suministro en el municipio.

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La protesta se registra en medio de una creciente inconformidad de las comunidades frente a la calidad y continuidad del servicio. Los habitantes reclaman respuestas ante las interrupciones y las dificultades para restablecer el suministro cuando se presentan daños.

La situación también puso nuevamente en el centro del debate la capacidad de respuesta del operador de energía en esta zona del departamento. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, ha cuestionado los tiempos que toma la llegada de las cuadrillas para atender emergencias en Simití y Santa Rosa del Sur.

Según el mandatario, por las condiciones logísticas, Afinia puede tardar hasta 16 horas en enviar una cuadrilla para solucionar un daño en estos municipios, una situación que calificó como inadmisible.

Ante este panorama, Arana propuso que el servicio en Simití y Santa Rosa del Sur sea asumido por la Electrificadora de Santander, perteneciente al Grupo EPM, debido a su cercanía con el sur de Bolívar y a la posibilidad de mejorar los tiempos de atención.

El gobernador anunció además una reunión entre los alcaldes de ambos municipios, representantes de EPM y Afinia y el viceministro de Energía, con el propósito de analizar alternativas para enfrentar las dificultades del servicio.

El bloqueo en Simití se suma a los reclamos que durante los últimos días han elevado autoridades y comunidades del sur de Bolívar por la situación energética. La problemática ocurre mientras el Gobierno Nacional analiza medidas para atender la crisis eléctrica del Caribe, una región donde las altas temperaturas incrementan la demanda y hacen que la continuidad del servicio sea aún más necesaria para las familias.