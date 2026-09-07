Museo Naval del Caribe abre agenda cultural gratuita por el Mes del Patrimonio

En el marco del Mes del Patrimonio, la Fundación Museo Naval del Caribe anunció una programación cultural gratuita durante septiembre, con actividades dirigidas a cartageneros y visitantes interesados en conocer y preservar la memoria marítima y naval de Colombia.

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La agenda hace parte de la sexta edición del Festival de Historia Naval, que este año tiene como tema “Patrimonio y Tradiciones Navales” y busca generar espacios de formación, encuentro académico y apropiación cultural alrededor de la historia marítima del país.

La programación comenzará el 9 de septiembre, a las 4:00 de la tarde, con el conversatorio “Vigencia de las tradiciones navales de la Armada de Colombia”, en el Salón Cultural del Museo Naval del Caribe. El encuentro contará con la participación del capitán de navío (RA) Federico Alberto Sierra Zuluaga, el capitán de fragata Miguel Rodríguez, el guardiamarina Juan Camilo Paredes Almanza y José Antonio Escorcia Barros.

Entre el 14 y el 18 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, se realizará el taller teórico-práctico de curaduría “Modelismo Naval”, enfocado en la elaboración de una maqueta de una embarcación a vela. La actividad será gratuita, pero tendrá un cupo limitado de 10 personas y requiere inscripción previa.

Uno de los principales eventos será el 25 de septiembre, con una jornada de apertura gratuita y la Noche de Museos, de 5:00 a 9:00 de la noche. Los asistentes podrán recorrer las salas de exposición y disfrutar presentaciones folclóricas, música en vivo, una muestra de champeta a cargo del grupo Emprendedoras y la presentación de la Orquesta de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”.

Finalmente, el 26 de septiembre, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, se realizará el Club de Pequeños Navegantes #CuradoresDelMuseo, una actividad pedagógica para niños en Multicentros La Plazuela, con aforo para 30 participantes y entrada gratuita.