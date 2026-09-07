“Estamos a punto de un colapso energético”: Yamil Arana pide soluciones urgentes

amil Arana Padauí, lanzó una alerta por la situación energética que atraviesa el departamento y aseguró que Bolívar y el Caribe colombiano se encuentran en un punto crítico que requiere respuestas inmediatas.

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La advertencia se conoció tras una reunión con el viceministro de Energía, alcaldes de distintos municipios, diputados y funcionarios de la administración de Cartagena, en la que se abordaron las dificultades que enfrenta el sistema eléctrico en la región.

Arana aseguró que, a diferencia de encuentros realizados durante los últimos años, en esta ocasión hubo mayor claridad sobre el panorama energético. “Fueron cuatro años de mesas de trabajo en las que no pasó absolutamente nada. Hoy nos empiezan a hablar con la verdad”, manifestó.

El mandatario atribuyó parte de la presión sobre el sistema al crecimiento de la demanda y a las altas temperaturas que caracterizan al Caribe. “Estamos a punto de un colapso energético”, afirmó.