Recuperan celular hurtado a turista en el Centro Histórico de Cartagena

La Alcaldía de Cartagena y la Policía Metropolitana lograron recuperar el celular que había sido hurtado a una turista en el Centro Histórico de la ciudad, en un hecho que quedó registrado en video y posteriormente fue difundido ampliamente en redes sociales.

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Tras conocer la denuncia, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana activó la coordinación con la Policía Metropolitana. Investigadores del Grupo de Patrimonio Económico de la SIJIN iniciaron las labores de seguimiento para establecer la identidad y ubicación del presunto responsable, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades, el dispositivo fue recuperado a través de una tercera persona y posteriormente entregado formalmente en las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena.

El celular fue devuelto a la turista por el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Daniel Vargas, y el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena, teniente coronel Alejandro Salgado.

Vargas destacó la importancia de denunciar este tipo de hechos para permitir que las autoridades activen las investigaciones correspondientes.

“Este caso demuestra por qué es tan importante denunciar. Como Distrito dimos el primer paso y presentamos la denuncia para que las autoridades pudieran activar la investigación”, afirmó.