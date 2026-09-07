10 municipios del sur de Bolívar ya son operados por Energía Atenea S.A.S. E.S.P. – Energua

Energua (Energía del Guatapurí) asume como nuevo operador del servicio de energía eléctrica en 35 municipios de Cesar, Magdalena y el sur de Bolívar, donde atenderá cerca de 365,000 clientes.

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La nueva Empresa surge de la separación de parte del mercado que hasta la fecha atendía Afinia, con el propósito de fortalecer la calidad, continuidad, confiabilidad y eficiencia del servicio, con una gestión más cercana al territorio y mayor capacidad para responder a las necesidades de sus usuarios y comunidades.

Asimismo, el proceso de transición se ha desarrollado de manera progresiva, con pruebas técnicas y operativas, y el acompañamiento de las entidades competentes. Para los usuarios, el cambio de operador no implica modificaciones en las condiciones actuales de prestación del servicio y este se sigue prestando con normalidad. Los usuarios mantienen su número de identificación de cliente (NIC), sus ciclos habituales de facturación y pueden utilizar los mismos puntos y canales de atención para realizar sus trámites.

En los últimos cinco años, Grupo EPM y Afinia han realizado inversiones cercanas a 500,000 millones de pesos en el territorio, principalmente destinadas a la modernización de redes, infraestructura eléctrica y fortalecimiento de la calidad del servicio.

Para John Maya Salazar, gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, “Energua tiene la responsabilidad de trabajar de manera articulada con autoridades, instituciones, gremios y comunidades para impulsar las soluciones acordes con las necesidades de la región y promover el uso eficiente, seguro y responsable de la energía”.

Una operación diferenciada para responder a las necesidades del territorio

Energua tendrá a su cargo una infraestructura compuesta por 55 subestaciones, 73 transformadores de potencia, 38 líneas y cerca de 12,143 kilómetros de red, además de 118 circuitos y 14,240 transformadores de distribución para facilitar una gestión adaptada a las condiciones de cada departamento y desarrollar soluciones pertinentes para cada territorio.

Entre las iniciativas contempladas se encuentran proyectos de energías renovables, eficiencia energética, municipios y comunidades energéticas, normalización de usuarios eléctricamente subnormales, entre otras alternativas.

Asume la gerencia general, Omar Otero Ruiz

Omar Otero Ruiz es administrador de negocios y especialista en Regulación de Energía Eléctrica y Gas, Gerencia de Proyectos y Diseño, y Evaluación de Proyectos. Como gerente general de Energía Atenea S.A.S. E.S.P., Energua, asume el reto de impulsar el desarrollo de la compañía y de la región y aportar su amplia experiencia en el sector energético y su conocimiento en los negocios de distribución y comercialización de energía eléctrica.

Con más de 26 años de trayectoria en el sector, Otero ha liderado procesos de planeación, regulación, gestión de riesgos y control de gestión, además de equipos multidisciplinarios y la formulación y ejecución de planes de negocio. En esta nueva etapa estará acompañado por un equipo de trabajo que, desde sus diferentes capacidades y experiencia, contribuirá a avanzar en las prioridades de Energua y en la generación de valor para sus grupos de interés.

“Nuestro compromiso es trabajar con las comunidades, autoridades y demás actores para encontrar soluciones que contribuyan a dar respuesta a las necesidades del servicio de energía que tiene esta región” afirma Omar Otero, gerente general de Energua.

La nueva operación de Energua parte de una realidad que exige esfuerzos técnicos, operativos y de relacionamiento. Entre los principales indicadores se encuentran un nivel de pérdidas de energía del 41 % y un indicador de cobro de 61.2 %.

Estos indicadores hacen parte de los retos que Energua deberá gestionar en el territorio y que requieren acciones integrales que combinen gestión técnica, innovación, pedagogía, trabajo con las autoridades y participación de las comunidades para mejorar la eficiencia de la operación, fortalecer el recaudo y reducir las pérdidas de energía.

La nueva Empresa también fortalecerá las acciones encaminadas a fomentar mejores hábitos de consumo y una mayor conciencia sobre el valor de este recurso, especialmente durante el fenómeno de El Niño que enfrenta el país, donde se hace necesario el ahorro de energía para evitar un racionamiento.

Energua es la marca que nace de la unión entre la energía que mueve la región y la identidad que la hace única. Ener - representa nuestra razón de ser: la energía como fuerza que impulsa hogares, empresas y oportunidades. Gua - conecta con el territorio a través del Guatapurí y la guacharaca, referentes de vida, movimiento y cultura. El resultado es un nombre cercano, auténtico y con identidad propia, que expresa la vocación de una Empresa que no solo lleva energía, sino que quiere acompañar e impulsar el desarrollo