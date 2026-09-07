Juez sanciona al alcalde de Sitionuevo por incumplir órdenes sobre agua y salud en Nueva Venecia

El mandatario deberá pagar una multa de dos salarios mínimos. Este martes habrá audiencia para verificar el cumplimiento de las órdenes judiciales. Foto: Cortesía

El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta sancionó al alcalde de Sitionuevo, Alfredo Navarro Manga, por desacatar las órdenes de una tutela que protege los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes de Nueva Venecia, en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

La decisión, adoptada el 16 de julio de 2026, impuso al mandatario una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y le ordenó nuevamente cumplir las disposiciones establecidas en el fallo. La sanción fue remitida en consulta al Tribunal Administrativo del Magdalena, que deberá revisarla.

¿Qué debía cumplir el alcalde?

Según la decisión judicial, el mandatario no acreditó acciones concretas para garantizar las medidas ordenadas, especialmente frente al acceso al agua potable y la atención en salud.

Entre las órdenes está garantizar 50 litros de agua potable diarios por habitante, entregar siete tanques de 20.000 litros e implementar un sistema de potabilización.

El fallo también contempla medidas de salud, alimentación, vacunación, control de vectores, medicamentos y fortalecimiento del puesto de salud para la comunidad.

El juez calificó la conducta del alcalde como “contumaz y rebelde”, al considerar que no se demostraron acciones suficientes para cumplir las órdenes judiciales.

Andrés Felipe Gil Lozano, líder ambiental quien promovió la tutela como agente oficioso de los niños, niñas y adolescentes de Nueva Venecia, cuestionó el cumplimiento de las medidas.

“No hay hasta ahora ni un litro de agua que haya llevado la Alcaldía de Sitionuevo a los pueblos palafitos”, afirmó Gil Lozano.

Mañana verificarán el cumplimiento

Este martes 8 de septiembre, a las 9:30 de la mañana, el Juzgado Sexto Administrativo realizará una audiencia virtual para verificar si las entidades obligadas han cumplido materialmente las órdenes.

En la diligencia se revisarán, entre otros aspectos, el suministro de agua potable, los tanques y el sistema de potabilización, además de las acciones en salud, alimentación y atención a la niñez.

También serán examinadas las medidas relacionadas con la Hydrilla verticillata, planta invasora que ha afectado la movilidad y las actividades de las comunidades de la Ciénaga Grande.

La multa al alcalde no pone fin al proceso. La audiencia permitirá determinar qué órdenes se han cumplido y cuáles continúan pendientes.