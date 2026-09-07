Las historias de 16 artesanas del Caribe que hoy inspiran la construcción de paz

Un totumo puede convertirse en una obra de arte. Las escamas de un pez que antes terminaban como desecho pueden transformarse en un collar que lleva consigo la identidad de todo un territorio. Pero detrás de esas artesanías hay algo aún más valioso: mujeres que decidieron convertir las dificultades en oportunidades para ellas, sus familias y sus comunidades.

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Aunque nunca se habían visto, Daneida Ortega, del Atlántico, y Maira De La Hoz, de La Boquilla, Cartagena, comparten mucho más que su oficio. Las dos encontraron en la artesanía una manera de preservar los saberes ancestrales, proteger el medio ambiente y abrir caminos para otras mujeres.

Sus historias hacen parte de las 16 que recoge “Mujeres, tejiendo historias verdes de paz a pequeña escala”, un proyecto de investigación desarrollado por UNIMINUTO y la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), que documentó cómo los emprendimientos liderados por artesanas de Bolívar y Atlántico también se convierten en escenarios para construir paz desde los territorios.

Hace más de diez años, Daneida encontró en el arte una forma de transformar su propia vida. Lo que comenzó como un trabajo con el totumo terminó convirtiéndose en una apuesta por fortalecer el liderazgo femenino, rescatar la identidad cultural y demostrar que el emprendimiento también puede generar cambios sociales.

Participar en el proyecto le permitió comprender que, detrás de cada artesana, existía una historia de vida con el poder de inspirar a otras mujeres.

“El enfoque humano del proyecto me impactó. Todas habíamos enfrentado desafíos o momentos difíciles, pero ninguna permitió que esas experiencias se convirtieran en un obstáculo para seguir caminando. Al contrario, las transformamos en fuerza para liderar procesos y emprender.”

Ese proceso también cambió la forma en que entiende su propia historia.

“Este proyecto me permitió mirar mi historia con otros ojos, valorar mucho más lo que he vivido y entender que cuando compartimos nuestras experiencias no solo sanamos nosotras, sino que también podemos inspirar y dar esperanza a otras mujeres.”

En La Boquilla, Cartagena, departamento de Bolívar, Maira decidió desafiar la idea de que las escamas del sábalo eran un residuo. Hoy las convierte en artesanías que representan la riqueza cultural de su comunidad y promueven la economía circular y el turismo comunitario.

El proyecto también la llevó a descubrir algo que nunca había imaginado: el valor de escuchar y compartir su propia historia.

“Fue bastante enriquecedor. Aprendí a escuchar mi propia voz y también conocí las experiencias de artesanas de otros territorios. Ese intercambio nos permitió reconocer que nuestras historias pueden inspirar a muchas personas.”

Ese aprendizaje hoy se refleja en el trabajo que continúa desarrollando con su comunidad.

“Seguimos trabajando para rescatar nuestros saberes ancestrales y crear espacios donde seamos nosotros, como comunidad, quienes enseñemos a nuestros jóvenes y niños lo que sabemos hacer y cómo pueden emprender desde su propio territorio.”

Para Andrés Vargas, investigador principal de UNIMINUTO, la investigación permitió demostrar que la construcción de paz también ocurre desde iniciativas cotidianas lideradas por mujeres.

“El propósito fue investigar cómo estas mujeres, a través de sus emprendimientos y de sus historias de vida, aportan a la construcción de paz desde sus territorios.”

Añade que el proyecto confirmó que fortalecer el liderazgo comunitario también transforma realidades.

“Estas historias evidencian que, cuando existen capacidades de liderazgo en los territorios y se fortalecen desde el conocimiento, es posible transformar realidades. Muchas de estas mujeres han superado condiciones de pobreza, migración o conflicto armado y hoy lideran iniciativas que benefician a sus familias y a sus comunidades.”

Desde la Universidad Tecnológica de Bolívar, la investigadora principal Lina Marrugo Salas asegura que el mayor hallazgo fue descubrir que el emprendimiento artesanal trasciende lo económico y convierte a estas mujeres en referentes para sus comunidades.

“Lo más revelador del proyecto es ver cómo el emprendimiento artesanal va más allá del aspecto económico, cómo estas mujeres se convierten en referentes en sus comunidades y cómo pequeñas acciones contribuyen a la sostenibilidad de los territorios, pero también a construir una paz duradera desde el cuidado de las personas, de la tierra y de las relaciones.”

Como resultado de la investigación se produjeron 16 pódcast disponibles en Spotify, un documental y diversos productos académicos que preservan las voces de estas artesanas. Sin embargo, el mayor legado del proyecto trasciende esos resultados: demostrar que cada pieza artesanal también guarda una historia de resiliencia y que, cuando esas historias encuentran un espacio para ser escuchadas, se convierten en una poderosa herramienta para fortalecer el tejido social y construir paz desde los territorios.