Medellín intensifica operativos para recuperar el espacio público: van más de 20.000 intervenciones

Medellín

La Alcaldía de Medellín intensificó las acciones de control territorial durante el primer semestre de 2026, logrando realizar más de 20.500 intervenciones. Entre los resultados destacan el desmonte de 5.900 cambuches vinculados a la habitabilidad en calle y la recolección de cerca de 1.300 toneladas de residuos.

Las cuadrillas de la Subsecretaría de Espacio Público retiraron además 4.700 elementos de publicidad exterior irregular, como avisos, pasacalles y vallas. El plan operativo busca garantizar un entorno seguro y ordenado mediante un esquema permanente de control, recuperación y pedagogía.

Atención social y caracterización de vendedores informales

En el componente social, las autoridades han identificado y caracterizado a 14.588 vendedores informales para vincularlos a programas de la política pública municipal. Asimismo, se han adelantado 7.800 actividades de sensibilización enfocadas en promover la legalidad y el uso responsable del espacio.

Para mitigar el impacto de los proyectos de infraestructura, la administración logró la reubicación de 299 comerciantes informales afectados por obras urbanas. El subsecretario David Ramírez enfatizó que la estrategia equilibra la imposición de reglas claras con alternativas de formalización para la ciudadanía.

Más información Septiembre se convertirá en el mes de la Biodiversidad en Medellín

Aprovechamiento económico y campañas de cultura ciudadana

La gestión regulada del espacio público generó ingresos superiores a los $4.083 millones entre enero y julio, recursos que serán destinados directamente al mantenimiento y cualificación de las zonas comunes de la capital antioqueña.

El despliegue institucional se complementa con la estrategia pedagógica “Porque Medellín te quiere, quiere el espacio público”, iniciativa que busca afianzar el cuidado colectivo de las plazas, parques y corredores peatonales de la ciudad.