Esta es la programación “La paz nos llama, nos mueve, nos une”: una semana de reconciliación

Medellín, Antioquia

La agenda comenzará este lunes 7 de septiembre, con la apertura de la Galería de la Paz “La Memoria que Inspira Esperanza”, en la Pastoral Social de Medellín. Para el martes 8 de septiembre, la oración será protagonista. A las 9:00 a. m. se realizará el Santo Rosario por la Paz en los centros penitenciarios y carcelarios. En la tarde, a las 6:00 p. m., la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, en Itagüí, acogerá el Lucernario Mariano por la Paz.

El día miércoles 9 entre las 8:00 a. m. y las 12:00 del medio día, la Pastoral Social de Medellín realizará la Conmemoración de los Derechos Humanos y Memoria de San Pedro Claver. Paralelamente, en los centros penitenciarios y carcelarios se desarrollará una Expresión Artística por la Paz, desde las 8:00 a. m. A las 9:00 a. m., la Plazoleta de La Alpujarra será escenario de “Tejiendo los Derechos Humanos”, mientras que a las 5:00 p. m., en el Palacio de Justicia, se llevará a cabo el conversatorio “La Actualidad de los Derechos Humanos”.

Oración, diálogo y participación ciudadana

El jueves 10 de septiembre comenzará temprano con la jornada de oración “Chocolatiando con Jesús”, a las 5:30 a. m., en el Hogar Monseñor Valerio Jiménez. A las 6:30 a. m., la Institución Educativa Concejo de Medellín será escenario de “Así suena el fútbol”. A las 3:00 p. m., la Sala Mi Barrio del Parque Biblioteca de Belén recibirá el encuentro “Hablemos de Paz y Reconciliación”. La jornada finalizará a las 6:00 p. m. con el culto eucarístico “De rodillas por la paz de Colombia y el mundo”.

El viernes 11 de septiembre estará dedicado al Día de la Reconciliación, el Perdón y la Paz, con la Santa Eucaristía en los centros penitenciarios y carcelarios a partir de las 9:00 a. m. El sábado 12 de septiembre, la Parroquia La Veracruz será escenario del Encuentro por la Paz – Expo Pastoral Social, bajo el mensaje “Día de la Memoria, el Perdón y la Paz”.

Más información Consejo de Estado admite demanda contra APPA que congela más de 8.300 hectáreas en Antioquia

La actividad se realizará entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., en la Parroquia La Veracruz, en el centro de Medellín. Los organizadores invitan a los asistentes a vestir camiseta blanca, como símbolo de paz. Durante el sábado también continuarán las actividades de la Fiesta del Libro, con conversatorios de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos.

La programación concluirá el domingo 13 de septiembre con nuevas actividades de la Fiesta del Libro y el “Repique de Esperanza y Santa Misa”, que tendrá lugar a las 12:00 del mediodía en las comunidades parroquiales.