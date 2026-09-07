La Fiesta del Libro de Medellín invita a donar para apoyar a los damnificados por el terremoto
La solidaridad de los habitantes de Medellín vuelve a ponerse en marcha. En el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura, la Administración Distrital habilitó un centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Medellín
Bajo la campaña “No pases la página, la reconstrucción apenas comienza”, la Administración Distrital habilitó un centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Durante los 10 días del evento se recibirán elementos que serán entregados a personas que permanecen en albergues y a comunidades afectadas por la emergencia.
Entre los artículos que se pueden donar están kits de aseo, alimentos no perecederos, comida para mascotas y ropa en buen estado. También se reciben libros y materiales culturales, especialmente literatura infantil y juvenil, cuentos, poesía, libros ilustrados, novelas, textos de ciencia y arte, además de material didáctico y creativo.
La campaña también invita a donar rompecabezas, juegos de mesa, colores, títeres, cuadernos y juegos de cartas. Los libros pueden ser nuevos o usados, pero deben encontrarse en perfecto estado. Los juegos y demás materiales deben estar completos y en buenas condiciones.
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Las donaciones podrán entregarse entre las 10:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, en las oficinas de la Fiesta del Libro y la Cultura, ubicadas en el Orquideorama. Los recursos y elementos recolectados serán destinados a familias damnificadas, así como a bibliotecas, centros comunitarios e instituciones educativas afectadas, con el propósito de contribuir a la recuperación de espacios de encuentro, educación y cultura.
La iniciativa busca además que los libros cumplan un papel más allá de la lectura. En medio de una emergencia, una historia puede convertirse en una herramienta de acompañamiento emocional y psicosocial, especialmente para niños, niñas y jóvenes que necesitan recuperar espacios para imaginar, compartir y reconstruir sus comunidades.