La Fiesta del Libro de Medellín invita a donar para apoyar a los damnificados por el terremoto

Medellín

Bajo la campaña “No pases la página, la reconstrucción apenas comienza”, la Administración Distrital habilitó un centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Durante los 10 días del evento se recibirán elementos que serán entregados a personas que permanecen en albergues y a comunidades afectadas por la emergencia.

Entre los artículos que se pueden donar están kits de aseo, alimentos no perecederos, comida para mascotas y ropa en buen estado. También se reciben libros y materiales culturales, especialmente literatura infantil y juvenil, cuentos, poesía, libros ilustrados, novelas, textos de ciencia y arte, además de material didáctico y creativo.

La campaña también invita a donar rompecabezas, juegos de mesa, colores, títeres, cuadernos y juegos de cartas. Los libros pueden ser nuevos o usados, pero deben encontrarse en perfecto estado. Los juegos y demás materiales deben estar completos y en buenas condiciones.

Las donaciones podrán entregarse entre las 10:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, en las oficinas de la Fiesta del Libro y la Cultura, ubicadas en el Orquideorama. Los recursos y elementos recolectados serán destinados a familias damnificadas, así como a bibliotecas, centros comunitarios e instituciones educativas afectadas, con el propósito de contribuir a la recuperación de espacios de encuentro, educación y cultura.

La iniciativa busca además que los libros cumplan un papel más allá de la lectura. En medio de una emergencia, una historia puede convertirse en una herramienta de acompañamiento emocional y psicosocial, especialmente para niños, niñas y jóvenes que necesitan recuperar espacios para imaginar, compartir y reconstruir sus comunidades.