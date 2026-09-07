Medellín articula a barristas, familias y clubes en torno a la cultura futbolística pacífica

Medellín

La Alcaldía de Medellín reportó un alcance de 9.370 personas vinculadas a la estrategia institucional Cultura del Fútbol. La intervención reúne a clubes, barristas, familias y líderes comunitarios en torno a actividades pedagógicas, deportivas y de regulación en los escenarios deportivos de la ciudad.

El esquema combina labores de control a través de la Comisión de Seguridad, Comodidad y Convivencia con jornadas formativas. La subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia, Laura Hernández, indicó que el proyecto busca establecer canales de diálogo permanente entre las autoridades y los actores del fútbol local.

Cifras de asistencia y programas desarrollados

En el balance de participación, la Copa Kalley registró 3.000 asistentes, mientras que el programa Así suena el Fútbol sumó 2.000 personas. Asimismo, el Proyecto Barras y el Mundialito Cultura del Fútbol vincularon a 1.200 participantes cada uno, y la Escuela de Padres atendió a 860 ciudadanos.

El plan de trabajo incluyó capacitaciones en derechos humanos, difusión de protocolos de seguridad, festivales comunitarios y convenios de formación con la agencia Sapiencia. Estas actividades buscan extender la regulación y la pedagogía hacia los barrios de la capital antioqueña.

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Continuidad de las intervenciones institucionales

La administración municipal confirmó que mantendrá la ejecución de estas jornadas de formación y mediación en las comunas y corregimientos. El objetivo oficial es regular el uso de los espacios deportivos y ofrecer alternativas de integración para los grupos de animación y la ciudadanía en general.