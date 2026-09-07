Medellín articula a barristas, familias y clubes en torno a la cultura futbolística pacífica
La estrategia combina el control de seguridad en estadios con talleres de derechos humanos en las comunas.
Medellín
La Alcaldía de Medellín reportó un alcance de 9.370 personas vinculadas a la estrategia institucional Cultura del Fútbol. La intervención reúne a clubes, barristas, familias y líderes comunitarios en torno a actividades pedagógicas, deportivas y de regulación en los escenarios deportivos de la ciudad.
El esquema combina labores de control a través de la Comisión de Seguridad, Comodidad y Convivencia con jornadas formativas. La subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia, Laura Hernández, indicó que el proyecto busca establecer canales de diálogo permanente entre las autoridades y los actores del fútbol local.
Cifras de asistencia y programas desarrollados
En el balance de participación, la Copa Kalley registró 3.000 asistentes, mientras que el programa Así suena el Fútbol sumó 2.000 personas. Asimismo, el Proyecto Barras y el Mundialito Cultura del Fútbol vincularon a 1.200 participantes cada uno, y la Escuela de Padres atendió a 860 ciudadanos.
El plan de trabajo incluyó capacitaciones en derechos humanos, difusión de protocolos de seguridad, festivales comunitarios y convenios de formación con la agencia Sapiencia. Estas actividades buscan extender la regulación y la pedagogía hacia los barrios de la capital antioqueña.
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Continuidad de las intervenciones institucionales
La administración municipal confirmó que mantendrá la ejecución de estas jornadas de formación y mediación en las comunas y corregimientos. El objetivo oficial es regular el uso de los espacios deportivos y ofrecer alternativas de integración para los grupos de animación y la ciudadanía en general.